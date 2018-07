Clientes de iDental se harán pruebas de VIH y hepatitis para descartar contagios Contración de afectados de iDental, el pasado junio, en Gijón. / Damián Arienza La asociación de afectados alerta de que la aparición de casos en pacientes de la clínica pudiera deberse a la «falta de higiene» en las intervenciones PABLO SUÁREZ Martes, 3 julio 2018, 20:16

«No queremos alarmar sin motivo, pero recomendamos a todos los pacientes que se realicen pruebas de VIH y hepatitis para cercionarse de que no hayan sido contagiados». A través de un comunicado, la Asociación de Afectados por iDental en España (Adalfi), informaba de la aparición de casos de ambas enfermedades entre pacientes de la clínica y la sospecha de que estos pudieran ser consecuencia directa de las «condiciones insalubres» que presentaban los centros.

La advertencia no ha sorprendido a ninguno de los damnificados por el cierre de la empresa, puesto que fueron ellos los que en su día denunciaron la falta de material quirúrgico en los centros odontológicos. «En una ocasión tuve que acudir a un hospital para que me pinchasen la anestesia porque en la clínica no tenían», afirma Jorge Bordón, quien ya ha podido constatar que no está afectado por el virus.

Otros afectados no han tenido tanta suerte. En Valencia uno de ellos ha interpuesto ya una denuncia contra la clínica después de haber dado positivo en un test de hepatitis. «Por la falta de esterilización de los materiales ahora padezco esta enfermedad y he tenido que buscarme un especialista que me controle constantemente el hígado», afirma la denunciante, quien se suma a la lista de otros pacientes que también han confirmado padecer alguna de estas enfermedades y que derivan toda la responsabilidad hacia las clínicas.

Entre los más de 500 afectados por el cierre de la clínica que iDental tenía en Gijón, concretamente en la avenida de los Campones, no ha trascendido de momento si existe algún caso de VIH o hepatitis. No obstante, el testimonio de los damnificados sobre la situación que se vivía en el centro gijonés es muy similar a lo relatado por pacientes de otros puntos de España. «El instrumental médico se les caía muchas veces al suelo y ni lo desinfectaban ni lo reponían por otro. Otras veces, durante intervenciones, se pasaban los utensilios de sala en sala», explica otra de las afectadas.