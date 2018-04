El club gijonés no tiene grupo de animación a efectos legales Domingo, 15 abril 2018, 02:23

Tal y como asegura la Liga de Fútbol Profesional, el Sporting de Gijón no tiene inscrito en el libro de registro de la entidad estatal ningún grupo de animación, colectivo en el que estaría integrado Ultra Boys. Según el artículo 21 de la Ley contra la violencia en el deporte, «en el caso de que existan grupos de seguidores no inscritos en el libro-registro, el club no podrá, en ningún caso, reconocer a dicho grupo como seguidor, ni realizar acto alguno de apoyo, cobertura o dotación». El incumplimiento por parte del club conlleva responsabilidades jurídicas legales y estatutarias. La Liga remitió en 2015 la circular para que el Sporting inscribiese a su grupo de animación.