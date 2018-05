El PP ofrece una coalición postelectoral para que el centroderecha gobierne Gijón Manuel del Castillo, Andrea Fernández, Isabel Casielles y Mercedes Fernández. / JOAQUÍN PAÑEDA Mercedes Fernández no descarta concurrir con Foro a los comicios, pero «hoy por hoy no parece» que vayan a unir sus listas AIDA COLLADO GIJÓN. Viernes, 18 mayo 2018, 03:19

Mercedes Fernández se mostró ayer más que dispuesta a alcanzar «una gran coalición postelectoral para que Gijón esté gobernada por el centroderecha». El Partido Popular buscará, de este modo, «los acuerdos postelectorales lógicos y sensatos» que así lo garanticen. Pero, ojo, en todo momento se refirió a la necesidad de pactar después de los comicios, no antes. Y aunque no quiso rechazar de forma rotunda la posible concurrencia con Foro a las municipales -«yo no descarto nunca nada», dijo-, sí aclaró que lo «que es sensato y razonable» es que el acuerdo llegue «después».

Estas palabras sirven para las elecciones locales y para las autonómicas. Porque también en la Junta, detalló, hará lo posible para vertebrar «las coaliciones del sentido común». A este respecto, aclaró sin necesidad, «el PP nunca va a hacer coalición con Podemos». La líder popular considera que esa es la intención de los socialistas y está convencida de que «Asturias no resistiría el dúo Barbón-Ripa». Sí ve en el horizonte, «naturalmente, acuerdos con Ciudadanos y con Foro», si este último obtuviese representación. Algo que, según las encuestas que maneja su partido, no está del todo claro. Esos números, aseguró, sí apuntan a un importante crecimiento de Ciudadanos, «que ganaría presencia en Gijón y en Asturias, donde obtendría una presencia importante».

Confía en que Ciudadanos quiera «poner fin a 30 años de socialismo» en la región

Por eso habló directamente de la formación naranja, a la que lanzó el guante: «Se trata de hacer sumas inteligentes. Yo creo que Ciudadanos querrá poner fin a treinta años de socialismo». Fernández insistió en que «la región ya no da más de sí con este gobierno de izquierdas, no podemos ir más los últimos de los últimos», por lo que no cree que «Ciudadanos tenga el cuajo de pactar con el PSOE».

Las mismas encuestas a las que se refirió dibujan un agradable horizonte para los populares en Gijón. «El PP sería el partido más votado si las elecciones se celebrasen hoy», se felicitó Fernández no sin antes recordar que todavía «falta un año» para las votaciones. El caso es que con estas optimistas previsiones puede dar por cerrada la «mala época», el vía crucis del partido en la ciudad, que respondió a «razones varias y diversas» pero que en la actualidad es, a su juicio, «una situación que está amplísimamente superada».

La presidenta de los populares cree que «Asturias no resistiría un dúo Barbón-Ripa»

Su objetivo es, ahora, «conseguir que los gijoneses confíen en nosotros» para vertebrar el acuerdo entre las formaciones de centroderecha. Por el momento, su interpretación del panorama político local y regional no parece haber sentado nada bien en Foro. Su vicesecretario de Acción Sectorial y diputado Pedro Leal ya contestó ayer a la presidenta del PP: «El problema de Cherines es que dedica todo su tiempo y su esfuerzo a criticar a los demás partidos, especialmente a Foro, y no tiene tiempo de enterarse de lo que pasa en su propia casa».

El parlamentario destacó que durante su visita a Gijón había tenido una «gran ocasión» para explicar su postura sobre el grado de Deporte de la Universidad, «ya que prefiere que se imparta en otro lugar, pero los gijoneses siguen sin disfrutar de ese privilegio tan ansiado de escucharla en su ciudad natal». Además, la acusó de sentirse molesta porque Foro gobierne en Gijón. «Prefiere que siga el PSOE, como ya demostró desde 2012 su partido en la Junta», lanzó.

Leal quiso restar credibilidad a los sondeos que maneja el PP que, por su parte, anunció de cara a las elecciones la presentación de una gran idea por cada barrio gijonés. Fernández también presentó una iniciativa del grupo municipal para dar bautizar con el nombre de algún gijonés ilustre la plaza entre las calles Aquilino Hurlé y Emilio Tuya.