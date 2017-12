«No la vi ni preocupada ni compungida y tampoco lloró en la sala»

Lejos de disculparse o cambiar el discurso a raíz de las controvertidas declaraciones realizadas a EL COMERCIO, el abogado del acusado de violar a una mujer en un descampado de Nuevo Roces el pasado mes de marzo se mantuvo ayer en su argumento para respaldar la inocencia de su cliente apelando a la vestimenta de la denunciante. «No la vi ni preocupada ni compungida, ni lloró en ningún momento dentro de la sala. Me llamó la atención que apareciese en minifalda. No me pareció apropiado, igual que si en un juicio por drogas uno de los acusados aparece con una camiseta en la que ponga 'Viva la cocaína de Perú'», manifestó Fernando Ángel de la Fuente en declaraciones a los medios de comunicación, al igual que hizo el miércoles tras la primera sesión del juicio por agresión sexual que se celebró en la Sección Octava de la Audiencia Provincial y en las que consideró que «si la víctima fuese tal no hubiese acudido en falda».

Las declaraciones del letrado han suscitado el unánime reproche de los colectivos de mujeres y de ayuda a las víctimas. «Me parece de denuncia. No se puede admitir en pleno siglo XXI desacreditar a una mujer en base a estereotipos de cómo va vestida. Encima de la violación, tenemos que asistir a ultrajes de este tipo», criticó Felisa Soria, directora de la Oficina de Igualdad de Gijón.

La Asociación de Mujeres Divorciadas y Separadas de Asturias pide la celebración de una reunión del Consejo de Mujeres de Gijón con el objetivo de abordar el asunto y tomar medidas al respecto. Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, considera que «si no hubiera quien pensara como él seguramente no habría ni maltratadores ni acosadores ni por supuesto violadores. Somos libres para vestir como queramos... Incluso después de que nos violen». Por su parte, Blanca Esther Aranda, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias, señaló: «Qué pena caer tan bajo e intentar humillar a una víctima en aras de una supuesta mejor defensa de alguien que ya ha confesado. No hay ninguna justificación para ese comentario, ninguna. Es más, le pone a la altura de su defendido.

Jessica Castaño, presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, es otra de las representantes de colectivos que critica el proceder del abogado: «Está claro que aplica técnicas y tratamientos machistas, clasistas y discriminatorios. Está atacando a la víctima, cuestionando su ética, de su derecho a levantarse, a vestirse y seguir viviendo. Es una muestra más del machismo que aún asoma en algunos tribunales, que solo genera dudas razonables e ira en una ciudadanía que se avergüenza de ver cómo se puede llegar a justificar la violación de una mujer».

La Asociación de Abogadas para la Igualdad pidió ayer que se expediente al abogado gijonés por los comentarios vertidos respecto a la víctima y una supuesta minifalda que ni si quiera era tal, ya que se trataba por una falda por debajo de la rodilla.