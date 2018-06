El Colegio de Abogados de Gijón aprueba denominarse Colegio de la Abogacía

El Colegio de Abogados de Gijón pasará a denominarse de forma oficial Colegio de la Abogacía de Gijón. Así lo hacen decidido por mayoría los colegiados durante la votación que se ha desarrollado durante la mañana de hoy. La modificación ha sido, no obstante, rechazada en la entidad colegial ovetense, que continuará llamándose Colegio de Abogados de Oviedo.

La polémica de la jornada la ha protagonizado el abogado Alfredo García López, con despacho en la capital del Principado, y que calificó en sus redes sociales de «clitoriarcado» el procesado para decidir la modificación del nombre, atendiéndose a medidas para poner fin a calificativos sexistas.

«Hoy es un día triste, pero solo si eres abogado/a, no tienes clítoris, eres heterosexual, varón y demócrata. El clitoriarcado ha llegado hoy al Colegio de Abogados de Oviedo, gremio en el que si no tienes clítoris no eres nada en el mundillo», considera en su perfil público de Facebook. «Pues a mí resulta que me coge un poco mayor para ponerme uno, cosas de la vida. Hoy, clítoris en mano, van a intentar cambiar el nombre a nuestro ilustre colegio», considera el letrado. Acaba su intervención sobre el asunto pidiendo la dimisión de Ignacio Cuesta, decano del Colegio de Abogados de Oviedo. «Por acción o por omisión debe dimitir», señala.

En declaraciones realizadas a EL COMERCIO, Alfredo García, apunta que con sus palabras «no se ha faltado el respeto a nadie». «Es la comisión por la igualdad la que está llevando el colegio por unos derroteros que no son los correctos», abunda.