Cimavilla clama por un techo para la pista del Cerro tras «años de esperas»

El barrio de Cimavilla no quiere más retrasos. Después de tres años esperando por un proyecto que contaba con el consenso de todos los actores implicados, la realidad es bien distinta: la pista situada tras el pista de 'skate', en el cerro Santa Catalina, sigue sin atechar y sin vistas a que su renovación se produzca a corto plazo. Por ello, siete asociaciones agrupadas en torno a la Plataforma Cimavilla Cubierta se manifestaron ayer en la citada pista para reclamar el inicio inmediato de las obras.

«En Cimavilla no hay ningún lugar en la que se pueda hacer deporte atechado o actividades sociales al aire libre que no dependan de la lluvia. No solo lo queremos para los estudiantes del Honesto Batalón, sino que las fiesta vecinales, los talleres o los encuentros de barrio necesitan esta reforma», sintetiza Elisa de la Casa, portavoz de la plataforma.

Durante la concentración, que reunió a más de un centenar de personas, el alumnado del Honesto Batalón entonó numerosos cánticos a favor de la obra, desde «queremos un techo» a «pista cubierta ya». No en vano, la pista pública hace las veces de patio para los jóvenes, que ante las frecuentes lluvias no pueden disfrutar de un recreo al aire libre. «Antes de que llegáramos al Honesto Batalón ya se hablaba de la obra. Todos los coles de Asturias tienen pista cubierta y nosotros no. No entendemos por qué», se lamentó César Fernández, de 8 años.

La problemática, sin embargo, va más allá del entorno educativo. Muestra de ello fue la amplia representación de los colectivos que dan vida al barrio alto: la Ampa del centro escolar, la asociación de vecinos Gigia, la Asociación de Hostelería Cimavilla, la Fundación Alvargonzález, la comisión de festejos y la Plataforma Tabacalera. También apoyó la causa el Movimiento Social por la Escuela Pública y el sindicato Suatea.

Vallas rotas y juntas oxidadas

En la actualidad, la pista cuenta con varios «puntos negros» que, a ojos de los padres y de los docentes del centro, compromete la seguridad de los más pequeños: desde la juntas oxidadas hasta las vallas rotas por las que se pueden colar los niños hacia los acantilados del Cerro. «Seguimos el proyecto desde el inicio hasta que lo cogieron los técnicos, que hicieron un gran trabajo. Pero hace unos meses, cuando estaba para cerrarse, se paralizó de nuevo. Acumulamos años de esperas», lamenta De la Casa. El punto de inflexión fue la negativa del pleno a aceptar el paquete de inversiones propuesta por Foro con una dotación de 3,1 millones de euros. Fue el pasado día 9.

Para el próximo miércoles, asimismo, la plataforma ha invitado en la Casa del Chino a todos los grupos políticos. El objetivo, conseguir un compromiso real para que el proyecto -ya aceptado y tramitado por los técnicos del Ayuntamiento- pueda ser realidad en el menor tiempo posible.