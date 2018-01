Les Comadres: «El Felpeyu no puede recoger el 'premio'. No está invitado» Begoña Piñero. / CITOULA La decisión de la Tertulia desata las iras de uno de los 'galardonados', el abogado de 'La manada' Agustín Martínez que critica el «sectarismo» y exige «derecho a réplica» CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 29 enero 2018, 01:03

«Quiero ir a por el Felpeyu para que me escuchen: no demonicé a la víctima». «No puede venir porque no está invitado. A los Felpeyu les enviamos por correo el 'galardón'». La primera frase corresponde a Agustín Martínez. La segunda, a Begoña Piñero. Él es abogado de tres de los integrantes del grupo autodenominado 'La manada', los cinco jóvenes sevillanos que están en la cárcel pendientes de sentencia, acusados de una violación grupal a una joven de 18 años en los últimos sanfermines. Junto con los abogados de los otros dos acusados Juan Manuel Canales y Jesús Pérez, es el Felpeyu 2018. El 'antipremio' con el que la Tertulia Feminista Les Comadres, la entidad que preside ella, Begoña Piñero, castiga acciones machistas. Entendieron las socias, que galardonaron con la Comadre de Oro a la socióloga Rosa Cobo, que los tres letrados «demonizaron a la víctima» y son por ello merecedores de su reproche.

A él, tal y como confesó en una entrevista publicada ayer por EL COMERCIO, el Felpeyu le parece «un insulto» y se mostró dispuesto a venir a Gijón para participar en la fiesta que la Tertulia organiza en la noche de Comadres, el próximo 8 de febrero, «a recogerlo y explicarme: me limito a ejercer mi trabajo dignamente». Ella, sin embargo, descarta tal posibilidad. «No es una decisión personal, sino que ha sido tomada por todas las socias. Y no este año, sino hace tiempo ya. Vimos que el Felpeyu acababa haciendo sombra a la Comadre de Oro y no tenemos intención de que nos amargue la fiesta. Nosotras les enviamos por correo a cada uno tanto la bayeta como un cuadro fantástico de Jorge Maojo».

«Es inaudito lo que hacen»

Una decisión que ha desatado las iras del abogado sevillano. Mantuvo ayer con la presidenta de Les Comadres «una conversación de 58 minutos», en la que Piñero le explicó que «no estoy invitado. Que no cuentan conmigo. Que me enviarán por correo el Felpeyu». Para Martínez, esta posición es «sectarismo puro y duro. Pensé que estábamos hablando de premios como los Naranja y Limón o como los 'AntiOscar'. Quien los concede se expone a que el Limón o el 'galardonado' como la peor película acuda a la gala y diga lo que piensa. Solo les he pedido que me den derecho a réplica y me lo niegan. Es inaudito lo que hacen».

Begoña Piñero rechaza la acusación de sectarias, aunque solo en parte. «Pues sí lo somos: con el machismo» e insiste en que el protagonismo de ese día «debe ser de la Comadre de Oro. En esta ocasión, de Cobo, que recibirá, como las anteriores, una escultura fantástica de un grupo de mujeres que realiza Gabriela Ruiz».

Con la Comadre de Oro de este año se ha puesto en contacto Agustín Martínez. A través de Twitter le envió un mensaje en el que aplaude su premio y lamenta «que la tertulia me impida felicitarla personalmente, ya que me impiden acudir a recibir el Felpeyu. Ellas pueden insultar y despreciar, pero no quieren escuchar. Lamentable». Un mensaje que reitera el letrado sevillano. «Ellas pueden insultarme y no permiten que yo, no insultarlas, no es eso lo que quiera hacer, pero no permiten que yo les explique cuál es mi función como abogado defensor». Espera que «al final, me permitan asistir». «No está invitado», sentencia Piñero.