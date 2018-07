Un «comité de expertos» elegirá a la nueva empresa del alumbrado navideño Iluminación navideña en la avenida de la Costa en 2017. / AURELIO FLÓREZ El precio que oferten las candidatas, definitivo hace dos años para adjudicar el contrato a Blachere, solo representará un 5% de la valoración I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 4 julio 2018, 03:58

Divertia ha iniciado el proceso de contratación para el diseño e instalación del alumbrado que decorará las calles de Gijón las dos próximas navidades, con posibilidad de prórroga para otros dos años. El procedimiento incluye importantes cambios con respecto al de 2016, que culminó con el encargo de esta tarea a Blachere Iluminación.

En 2016 la empresa francesa, a través de su filial española, se hizo con el contrato principalmente por haber presentado una oferta económica más ventajosa que el otro licitante, Germán Vizcaíno, que había venido iluminando las navidades gijonesas desde 2011. Aunque la instaladora asturiana obtuvo una mayor valoración en los apartados correspondientes a la memoria técnica (18 puntos frente a los 13 de Blachere) y a las condiciones laborales de la plantilla (7 puntos frente a 0), su rival hizo lo propio en cuanto a las mejoras propuestas sobre los requisitos mínimos (9,76 puntos frente a 3,53) y, sobre todo, en el precio de sus servicios, donde la multinacional gala sumó 55 puntos frente a los 45,05 de Germán Vizcaíno.

El cómputo final fueron 77,76 puntos para Blachere y 73,58 para la empresa asturiana, un resultado que desde el primer momento despertó cierta inquietud, dada la mala experiencia con la compañía francesa en las navidades de 2006, cuando el alumbrado fue objeto de numerosas críticas. Los malos augurios parecieron confirmarse en el primer año de ejecución del nuevo contrato, 2016, con unas luces «muy malas», según llegó a afirmar el primer teniente de alcalde, Fernando Couto. «No le gustan a la alcaldesa, no le gustan al equipo de gobierno y no le gustan a nadie. Me gustaría suprimirlas. No se puede permitir que se hagan las cosas de esta manera», señaló en aquel momento. Pero como el contrato se había firmado por dos navidades, y dado el coste que supondría su rescisión, para 2017 se decidió dar una segunda oportunidad a Blachere, que por su parte prometió renovar el 70% de la decoración. El resultado, un nuevo fracaso en opinión del Ayuntamiento. En esta ocasión fue la propia alcaldesa quien dio «un suspenso» a las luces. En enero se decidió no prorrogar el contrato y, en su lugar, abrir una nueva licitación.

Para que la calidad técnica y artística prime sobre la oferta económica, en las bases que rigen el nuevo proceso, abierto a la recepción de ofertas hasta el 12 de julio, el precio solo representa el 5% de la nota, frente al 55% que suponía hace dos años. El 95% restante de la valoración corresponderá al criterio de un «comité de expertos» formado por el gerente de Divertia y los jefes de los servicios de Arquitectura, Medio Ambiente y Contratación -o las personas en que deleguen-. Este grupo calificará cada una de las propuestas que se presenten según su «diseño, originalidad y adecuación de los motivos» a la Navidad (hasta 35 puntos), su «calidad técnica, dotación y eficiencia» (25 puntos), la calidad de la información gráfica incluida en la oferta (10 puntos), las medidas de eficiencia energética adicionales a las que se exigen como mínimo (5 puntos) y la «memoria descriptiva sobre la organización del servicio (20 puntos).

El presupuesto máximo es de 484.000 euros para cada temporada navideña, del 4 de diciembre al 7 de enero.