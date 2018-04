Condenada a un año de cárcel por agredir a una joven en un pub de Fomento OLAYA SUÁREZ Gijón Jueves, 26 abril 2018, 03:09

El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión a una joven de origen ucraniano juzgada por agredir a otra chica de 19 años en un establecimiento hostelero de la zona de ocio de Fomento. A la pena de cárcel de suma la indemnización que tendrá que pagar a la víctima de 7.000 euros por las secuelas que presenta: una cicatriz de catorce centímetros en la parte izquierda de la cara y otra de unos cuatro en la ceja.

El representante del ministerio fiscal solicitaba para la procesada un año y dos meses de cárcel por un delito de lesiones, mientras la acusación particular elevaba la petición de la pena hasta los seis años al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, una tipificación del delito que finalmente no ha tenido en cuenta el tribunal. El fallo judicial no es firme, ya que cabe recurso de apelación.

Durante la vista oral que se celebró la primera semana de octubre, la acusada negó haberle provocado las lesiones abiertas con un arma o un cristal roto. «Nos peleamos y nos agarramos del pelo las dos, pero no le corté con nada, no sé cómo se pudo hacer esas heridas, no llevaba «nada en las manos en ese momento», declaró en la sala de vistas ante Bernardo Donapetry, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

Parte médico y de lesiones

Los médicos forenses que le practicaron el examen a la perjudicada señalaron que las lesiones que presentaba eran «compatibles con un objeto inciso cortante y que «era muy poco probable que se lo pudiese hacer con una pulsera», que era lo único que la procesada aseguró llevar en el momento de los hechos. Ni siquiera la propia víctima supo con qué le había provocado las graves lesiones que sufrió.

Los testigos que declararon durante el juicio -varias personas que se encontraban en el local en el momento de los hechos- coincidieron al señalar que no vieron a la acusada con ningún objeto cortante. «Las vimos que se enganchaban de los pelos y caían al suelo, pero no vimos que llevase navaja», dijo uno de ellos.

La herida fue trasladada por los técnicos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) a un centro hospitalario, donde fue atendida de las graves heridas abiertas que presentaba. Tardó diez días en recuperarse y presentaba dos cicatrices, una de gran tamaño.