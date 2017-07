Condenado a diez meses de cárcel por maltratar a su perra

Un hombre ha sido condenado a diez meses de prisión por dejar a su perra sin comida, agua y lugar de cobijo en un almacén de maderas en Serín. El animal fue rescatado en abril de 2016 por la Guardia Civil tras recibir la alerta de los vecinos. El ya condenado afirmó en el juicio que «era un perro de guarda» y que no dejaba que le dieran de comer «porque si no, no vigilaba el recinto, que era su cometido». La perra, que carecía de chip, tenía una fractura de fémur sin tratar que hizo que tuvieran que amputarle la pata. Desde su liberación permanece en el albergue de El Trasgu, en Mieres.