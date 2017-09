«La consejería no tiene ninguna directriz de ahorro» Sábado, 23 septiembre 2017, 01:37

Tras las protestas por la falta de profesores, de transporte escolar o la tardanza en la convocatoria de las plazas de interinos, el agitado arranque de curso sumaba este miércoles un nuevo colectivo en pie de guerra contra la consejería de Educación, los docentes de religión. Genaro Alonso contestaba ayer durante su visita a la Feria de Innovación al sindicato ANPE, que le acusaba de «recurrir a la bolsa de sustitutos para cubrir vacantes, algo ilegal». «Nosotros estamos actuando bajo el principio de legalidad, dando cumplimiento a la circular de inicio de curso en lo que se refiere a la impartición de su materia y no de otras que no sean religión», defendió. Alonso indicó además que «el tema está en el juzgado y estamos a lo que disponga la sentencia, no es nuestro propósito entrar en fraude de ley con nadie». Respecto a las plazas de interinos que ayer se rubricaban para su incorporación el lunes, defendió «que en su inmensa mayoría, salvo casos excepcionales» cubrirán las demandas de los centros. De no ser así «lo revisaremos y lo sacaremos en próxima convocatoria porque no tenemos ninguna directriz de ahorro. Todo lo contrario».

El consejero reiteró también su voluntad de «adelantar el próximo curso la adjudicación de vacantes. Es verdad que hay dificultades severas, por los exámenes de septiembre, y eso motiva que no sepamos si realmente se necesita profesorado o no».