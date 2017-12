El Consejo de Mujeres pide una sanción para el abogado que hizo comentarios «misóginos» en un juicio por violación El abogado, en primer término, tercero por la izquierda, durante el juicio en 2008 del que salió condenado por los delitos de prostitución y tráfico de drogas. / CITOULA «Resulta intolerable que un letrado, o cualquier otra persona, se crea con autoridad para valorar cómo debe vestirse una mujer, sea antes o después de ser violada» OLAYA SUÁREZ / CHELO TUYA GIJÓN. Sábado, 23 diciembre 2017, 05:43

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón, presidido por la alcaldesa, Carmen Moriyón, considera «inadmisible el comportamiento sexista» del abogado Fernando Ángel de la Fuente, quien cuestionó el atuendo de la denunciante de una violación durante el juicio en el que él representa al acusado. «Resulta intolerable que un abogado, o cualquier otra persona, se crea con autoridad para valorar cómo debe vestirse una mujer, sea antes o después de ser violada», señalan en un comunicado hecho público ayer y en el que solicitan «a cuantas instancias tengan competencias» que «se considere la posibilidad de aplicarle una sanción por vulneración de derechos».

«Consideramos una ofensa para la dignidad de la víctimas el empeño del abogado defensor en utilizar juicios de valor que buscan desacreditar a la mujer, con aspectos irrelevantes para el caso que pretenden cuestionar la credibilidad de la misma, en base a prejuicios y afirmaciones machistas sobre su vestimenta o comentarios totalmente inapropiados que no hacen más que poner en evidencia la opinión subjetiva del propio letrado», critica el Consejo de Mujeres de Gijón.

«No la vi ni preocupada ni compungida, ni lloró en ningún momento dentro de la sala. Me llamó la atención que apareciese en minifalda. No me pareció apropiado, igual que si en un juicio por drogas uno de los acusados aparece con una camiseta en la que ponga 'Viva la cocaína de Perú'», manifestó el abogado Fernando Ángel de la Fuente sobre la actitud de la víctima del procedimiento por violación en el que a su cliente afronta doce años de prisión por abordarla a punta de navaja en su coche y agredirla sexualmente en un descampado en el barrio de Nuevo Roces.

Argumentos discriminatorios

«El comportamiento del abogado desvirtúa el derecho de la defensa, mediante el uso de argumentos discriminatorios impropios de una sociedad democrática», lamenta el Consejo de Mujeres, desde donde piden que «se ponga coto a la censurable conducta y se considere la posibilidad de aplicarle una sanción por vulneración de derechos».

A los colectivos de mujeres que arremetieron ayer contra las declaraciones del abogado, se suman las críticas vertidas por Mariti Pereira, fundadora del único dispositivo asturiano especializado en víctimas de violación, el Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym). «Considero que un abogado con semejantes prejuicios no debería poder ejercer y debería ser sancionado por tales comentarios que atentan contra los principios básicos de la libertad de las personas que reconoce la Constitución, así como atenta contra el principio del código penal de nuestro país». Prosigue asegurando que «se juzga el atentado contra esa libertad de la víctima, no su vestimenta, ni su vida anterior o posterior. El bien jurídico a proteger es la libertad sexual. Este individuo es un misógino que condena a las mujeres como culpables de una agresión y eso en este país es intolerable ya que hace recaer en la víctima la responsabilidad del delito».

Pereira reprocha que el letrado «considera que la prueba de una agresión por parte de la víctima es su desgarro emocional: no puede estar indignada, no puedes estar tranquila, no tienes derecho a hacer tu vida si no estás destrozada anímicamente no eres víctima». La Asociación de Abogadas para la Igualdad pidió ayer que se expediente al abogado gijonés por los comentarios vertidos respecto a la víctima y una supuesta minifalda que ni si quiera era tal. El juicio por la agresión sexual está pendiente de sentencia por parte del tribunal de la Sección Octava de la Audiencia.