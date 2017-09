El Consistorio rescindirá el contrato para la draga de los estanques del parque Vista áerea de los estanques de Isabel la Católica. / JOSÉ SIMAL Considera que Joca Ingeniería no está capacitada para afrontar la tarea encomendada en Isabel la Católica M. MORO GIJÓN. Sábado, 9 septiembre 2017, 01:42

Al Ayuntamiento se le ha agotado la paciencia con Joca Ingeniería y Construcciones, la empresa extremeña a la que adjudicó el pasado mes de enero las obras de dragado de los estanques del parque de Isabel la Católica. Un contrato valorado en 398.389 euros (IVA incluido) que ahora piensa en rescindir al considerar que la adjudicataria no tiene capacidad ni medios para afrontar la tarea encomendada. Según ha podido saber EL COMERCIO, los técnicos municipales creen que la contrata ha tratado de camuflar esa incapacidad con demoras y evasivas. El responsable de Parques y Jardines, Juan Carlos Martínez, es quien más ha tenido que lidiar con la empresa extremeña que debería haber iniciado los trabajos de limpieza el pasado invierno para no interferir en la época de nidificación y cría de las aves. No lo hizo y por ese motivo el Consistorio tuvo que firmar un acta de paralización. Ahora, pasado el verano, ha confirmado que la contrata mantiene su actitud diletante para comenzar con la retirada, con la ayuda de una pontona flotante o draga ecológica, de los lodos acumulados durante 40 años en el fondo de los estanques del principal parque de la ciudad. Así las cosas, en lugar de firmar un acta de reanudación, la decisión que tiene tomada es rescindir y volver a sacar a contratación el dragado.

Los residuos extraídos de los estanques debían convertirse en compost, para utilizarlos como fertilizante orgánico en zonas verdes del concejo.

Por otro lado, la Escuela de Comercio se abrirá al público en navidades y la consolidación de Tabacalera culminará en abril. Al margen de las obras que dependen del Ayuntamiento, también hay en marcha proyectos de otras administraciones. El Principado tiene en ejecución las obras para convertir el antiguo Palacio de Justicia de Poniente en sede administrativa y en los próximos meses iniciará las obras para reparar la carretera Piles-Infanzón y la construcción del enlace de la ZALIA desde La Peñona.

El Gobierno central, por su parte, ejecuta la autovía Lloreda-Veriña, que abrirá el primero de los accesos a El Musel.