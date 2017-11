Consolidar un futuro en femenino

«Es muy imperante que los jóvenes sepan cómo está la sociedad y que vean que aún queda mucho por hacer». Con estas palabras Elena Reales, pedagoga y comunicadora, explicó la necesidad de que los escolares participen en 'Futuro en Femenino'. Esta iniciativa, organizada por EL COMERCIO, promueve la igualdad de género en los diferentes aspectos de la sociedad.

Después de impartir un taller en los diferentes colegios participantes, la segunda fase tocaba fuera de los centros, en las instalaciones de Canal 10 Televisión.

«Es increíble darse cuenta de que lo teníamos ahí, pero no lo hemos visto hasta que no lo hemos investigado», dijo Luis Caderecha. «También los chicos tienen que dar un paso atrás para darnos más poder a nosotras», comentó Adelina Rodríguez. «La clave está en que la gente entienda que la diferencia entre un hombre y una mujer no está marcada en distinciones políticas ni laborales», añadió Edgar de la Fuente. Estas son algunas de las opiniones de los alumnos de 3º de la ESO del colegio San Vicente de Paul, uno de los seis colegios participantes. Ellos fueron quienes ayer se pusieron delante de las cámaras con un informativo, especialmente preparado para dar a conocer los hechos de la actualidad en los que la desigualdad es protagonista. Cuatro presentadores, dos chicas y dos chicos, al frente del boletín y el resto de la clase tras las cámaras apoyando a sus compañeros, pues todos han realizado un gran trabajo previo. «Es sorprendente cómo en tan solo cuatro sesiones, junto con el taller impartido por EL COMERICO, los alumnos ya tienen interiorizado el vocabulario utilizando términos como corresponsabilidad, brecha salarial o techo de cristal. Se han dado cuenta de la problemática existente», señaló Lucía Menéndez, profesora de Geografía e Historia.

El día 30 tendrá lugar la jornada en la Escuela de Comercio, donde se presentarán los trabajos

El resultado se emitirá el próximo día 30 en la antigua Escuela de Comercio durante la clausura de la jornada 'Futuro en femenino'.