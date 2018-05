El «conspireteo político» de Javier y Mercedes Fernández

«Si fuera verdad que las paredes oyen, al menos espero que sean discretas y no lo cuenten todo, porque me da que las del Molino Viejo han escuchado a lo largo de sus cincuenta años muy buena parte del conspireteo político y empresarial de Asturias». Lo reconocía el presidente del Principado, Javier Fernández, en su discurso de ayer: «Yo, al menos, he participado de ello», precisaba tras el runrún que sus palabras provocaron en una sala llena de autoridades políticas.

Una apreciación que quiso extender a la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, quien ante las palabras del jefe del Ejecutivo regional negó burlona con la cabeza y el dedo. «¡Ella también!», acusó en tono de broma -o no-, entre las, ahora sí, sonoras risas de los asistentes.