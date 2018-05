«Contaminación es el carbón que me entra en casa, no las pintadas de la calle» Uno de los graffiteros entrevistados se dispone a pintar en una pared de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Varios graffiteros de Gijón responden ante los ataques contra su actividad, que entienden como «un movimiento de expresión artística» P. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 6 mayo 2018, 01:55

En los últimos días han visto cómo comerciantes y políticos los han sacado a la palestra como uno de los principales problemas de la ciudad. Sus defensores argumentan que su actividad se basa en un movimiento cultural y artístico, mientras sus detractores califican sus actos como simple vandalismo y piden sanciones ejemplares. EL COMERCIO ha podido hablar en exclusiva con algunos de los graffiteros que pintan las calles de Gijón de manera habitual desde hace algunos años, con vistas a conocer de primera mano sus razones y el origen de su cultura urbana.

Pese a que todos han abogado, dado que su actividad está considerada delito, por mantener su anonimato y ni siquiera dar a conocer sus respectivos alias artísticos, ninguno de los contactados ha tenido problema en responder a las recientes críticas vertidas contra su actividad. «Somos gente normal, no delincuentes. El graffiti no es enfrentamiento, pese a que muchos chavales que se creen graffiteros no lo entiendan», dice uno de ellos.

Se quejan de que en los últimos años, con la popularización de la cultura urbana, muchos «guajes» se han querido subir al carro, pese a que desconocen completamente los motivos o el concepto base del graffiti. «Los chavalinos que van por ahí pintando de cualquier manera y haciendo el tonto nos están haciendo mucho daño», plantea otro.

Muchos de ellos no entienden por qué el graffiti es ilegal. «Es absurdo que el graffiti no sea legal. Las firmas son parte del arte urbano. Si se legalizase, muchas de las pintadas que ahora se hacen por joder dejarían de hacerse», opina uno de los más veteranos, quien enfoca el problema desde un prisma generacional. «España siempre ha estado a la cola de la cultura europea. Somos muy de postureo. Decimos que respetamos, pero es evidente que no es cierto. Los graffiteros no destrozamos, porque eso es justo lo contrario a nuestra filosofía», argumenta.

Este artista callejero, que traza su opinión desde sus propias experiencias, considera que el dinero y los intereses son otro de los grandes hándicaps de los graffiteros. «Hay marcas que copian la tipografía del graffiti y llenan autobuses con su publicidad. Como pagan mucho dinero, está permitido y nadie lo ve mal», argumenta a la vez que pide a las autoridades más de flexibilidad. «Seguramente todos tenemos que ceder un poco pero, por ejemplo, permitir a los chavales que pinten las vallas de las obras sería un buen comienzo. Si un chaval quiere pintar, no tiene dónde ir sin que la actividad se considere ilegal», afirma. Otro de los entrevistados apunta más alto: «Gijón está a la cola de las ciudades donde se ha logrado integrar el graffiti en la calle», opina.

Patrullas 'antigraffiteros'

Pese a que son conscientes de que su actividad no es legal, este colectivo no entiende que se pida un endurecimiento de las sanciones por pintar la calle. «No es lo mismo que dar el palo a alguien. Un espray no es un cuchillo», indica uno de ellos en referencia a las multas a las que tienen que hacer frente y que en algunos casos, dice, han llegado a incluir penas de prisión. «Con multas más duras no se va a cambiar nada. Quien piense eso está equivocado y conoce muy poco a la gente joven», cuenta este graffitero, que considera el asunto un problema de adaptación social. «Se han pintado paredes desde que el hombre es hombre. Quizás debe regularse en cierta medida, pero no se pude pretender eliminarlo», argumenta.

En referencia a las declaraciones realizadas por el Ayuntamiento, desde donde se afirmaba que las pintadas contribuyen a un aumento de la sensación de inseguridad en la ciudad, uno de los entrevistados lo tiene claro. «Eso es una tontería. Me parece muy clasista querer juntar ambas cosas dentro de un mismo tiesto», dice. Reaccionan con incredulidad ante las opiniones que tachan las pintadas de contaminación. «Contaminación es el carbón que me entra por la ventana de mi casa, no las pintadas que pueda haber en la calle. Vamos a ser un poco menos demagogos, que es muy fácil poner el foco en los graffiteros para ahorrarse hablar de otros temas», señala.

Uno de ellos va más allá. «Que la Policía explique por qué existen patrullas antigraffiteros mientras todos los fines de semana hay alguna pelea y niñas que vuelven a casa con una inseguridad que no se debe precisamente a las pintadas», opone.