«La contaminación no daña el atractivo turístico de la ciudad», dice Jesús Martínez El edil Jesús Martínez Salvador durante su entrevista en 'La Lupa' de Canal 10. / JOSÉ SIMAL «No renuciaremos a organizar un gran concierto internacional si se da la circunstancia, pero siempre con los pies en la tierra», afirma el edil M. MORO GIJÓN. Miércoles, 17 enero 2018, 03:50

Jesús Martínez Salvador, concejal de Turismo, Festejos, Deportes y Juventud, aseguró anoche en el programa 'La Lupa' de Canal 10 que las incidencias relacionadas con el incremento de la contaminación atmosférica no están haciendo mella en la buena imagen turística de la que goza la ciudad, que lleva tres años consecutivos superando sus cifras históricas de visitantes.

«No es bueno que se asocie Gijón a un fenómeno de contaminación, pero esa imagen no se proyecta fuera. La prueba es que la ciudad está muy bien posicionada turísticamente en el norte de España y las noticias sobre estos episodios (nubes de carbón, escapes de plantas industriales, etcétera) no dañan su atractivo turístico». Un atractivo que para el edil reside fundamentalmente en que «Gijón es una ciudad amable con oferta cultural, deportiva, de ocio, turismo de compras, recursos naturales... durante los doce meses del año. La playa es aquí un componente más , pero no competimoscon los destinos de sol y playa de la costa levantina por poner un ejemplo», señaló Martínez Salvador, que presentará mañana en la feria Fitur, en Madrid, la agenda de eventos de la ciudad para todo el año.

El también presidente de Divertia aseguró que el Ayuntamiento, en los 16 meses de mandato que restan, «no renunciará a organizar un gran concierto internacional si se da la circunstancia, pero siempre teniendo los pies en la tierra». El edil explicó que el panorama musical ha cambiado mucho desde que Gijón se posiciónó en la década de los noventa del pasado siglo como una de las ciudades españolas a las que venían los mejores artistas internacionales en sus giras. «El concierto de Bruce Springsteen en 2013 fue inolvidable pero es muy difícil que se vuelva a repetir algo así. Lo que cosecha ahora éxito son los festivales. Por el precio que antes se pagaba por el espectáculo de un gran artista ahora puedes ver a 25 bandas en varios días», señaló. Y hablando de festivales anticipó que el Tsunami, que el próximo verano celebrará su segunda edición en la Universidad Laboral, prevé dar un salto de aforo hasta las 15.000 ó 20.000 personas. (está ahora en 8.500). Para conseguirlo, mañana también en Madrid se dará a conocer un nuevo cabeza de cartel que tendrá un impacto similar al que tuvo el año pasado traer a The Offspring. Al menos eso promete la organización de dicho festival.

«Esperamos que el Principado apruebe la cesión por 40 años de los campos de la Laboral»

En materia de Deportes, Martínez Salvador avanzó que el Ayuntamiento espera por un último trámite del Principado para aprobar la cesión municipal de los campos de la Laboral por 40 años. Una inversión de 1,5 millones de euros reservada para iniciar una reforma de las instalaciones deportivas de Cabueñes que comenzará por los campos de hockey, fútbol y rugby. También citó el edil como proyecto deportivo importante que se va abordar a lo largo de este año la construcción en el entorno de Ceares del campo para uso prioritario del fútbol femenino.

Aseguró también que no se arrepiente de haber ampliado el presupuesto de Divertia en 2017 para mejorar la oferta de conciertos gratuitos de la Semana Grande. «Lo volvería a hacer», señaló.