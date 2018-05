«Todos los contaminantes están por debajo del límite legal», destaca Lastra Moriyón advierte de que pese al descenso de los niveles «los vecinos no lo notan» y cifra en 23 las superaciones de PM10 en El Lauredal en 2018 I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 16 mayo 2018, 03:29

Los datos de las estaciones de medición fueron uno de los principales motivos de debate. Fernando Lastra señaló que, si bien la política del Principado «está dirigida a tener las emisiones más bajas posibles, en la actualidad todos los contaminantes que mide la red oficial están por debajo del límite legal». La alcaldesa replicó que aunque eso es cierto «y ni se me pasaría por la imaginación decir que esos datos se cocinan, porque si lo pensara tendría que actuar», la realidad es que «en su vida cotidiana los vecinos no notan la mejoría que reflejan los datos desde 2011 y sí los problemas que sigue habiendo de asma o de las partículas sedimentables de carbón en sus coches y viviendas». Apuntó que la estación móvil instalada por el Ayuntamiento en El Lauredal registró 64 superaciones de PM10 en los seis meses que estuvo en funcionamiento en 2017 y lleva 23 en lo que va de 2018. «Algo pasa, y debemos responder a la ciudadanía», señaló.

David Alonso indicó que la ubicación de esa estación «no fue caprichosa» y recordó que en 2015 ya hubo una del Principado «que tras 32 superaciones en solo cinco meses se retiró». El edil de Xixón Sí Puede hizo además hincapié en el impacto de la contaminación sobre la salud de los vecinos, citando varios párrafos de un estudio epidemiológico del Principado en el que se hace referencia a su efecto sobre las enfermedades respiratorias, las cardiovasculares y el cáncer de pulmón.

Lastra explicó que los datos de ese estudio «no son distintos a los que hay en cualquier ciudad de Europa o del mundo» y contó que «en la Junta General me piden datos de atenciones sanitarias cuando hay un determinado episodio de contaminación y resulta que no se incrementan. ¿Quiere decir que no hay un problema? Lo hay. Y por eso aprobamos planes y ponemos en marcha unos dispositivos tremendos de inversiones públicas y privadas. Pero procuro no decir cosas alarmistas».

El consejero anunció que tras el verano empezará a funcionar un programa de información y divulgación dirigido a colegios y asociaciones. También está previsto un nuevo estudio epidemiológico «más zonificado» para concretar las afecciones en lugares concretos y una aplicación de alerta a través de los teléfonos móviles ante episodios de contaminación.