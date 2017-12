Contraataque de comentarios positivos frente a las críticas al restaurante El Candil de Gijón Mientras los responsables del establecimiento gijonés han emprendido acciones legales contra la clienta que les acusó de una agresión catalanófoba, en TripAdvisor, los usuarios mantienen una guerra de comentarios positivos y negativos sobre el restaurante ELCOMERCIO.ES Martes, 26 diciembre 2017, 17:41

TripAdvisor, una de las plataformas de referencia para consultar opiniones de los clientes sobre establecimientos hoteleros y hosteleros de todo el mundo, se ha convertido también en escenario del debate político sobre Cataluña. Se está produciendo en el perfil del restaurante gijonés El Candil, que los últimos días se ha convertido en noticia como consecuencia de la denuncia de una supuesta agresión catalanófoba por parte de los responsables del establecimiento a una clienta, Alba Luna Suárez, y a su marido.

De forma muy resumida, según la versión de la joven, las hostilidades se desencadenaron cuando pidió a los cinco vecinos de mesa, que conversaban en tono crítico sobre la situación en Cataluña, un cambio de conversación. Les hizo saber que era catalana, que se sentía molesta y les pidió que hablaran de otro tema. Esto acarreó, según su relato, una reacción violenta por parte de los comensales y de los responsables del restaurante, que, según ella, les expulsaron «a patadas» del local acusándoles de ser de la CUP.

Tras estas duras acusaciones difundidas a través de Facebook, YouTube y Twitter, el restaurante gijónés, que en el último mes apenas había sumado seis comentarios en la plataforma TripAdvisor, empezó a ver cómo su perfil comenzaba a acumular opiniones de otros usuarios puntuando muy negativamente su servicio. «Han hablado mal a una pareja y los han insultado. No me parece bien que se discrimine a nadie, aun menos por el origen», reflexionó la usuaria HelenaP9. Otros, en cambio, optan por posicionarse si mencionar directamente la polémica. «Se respira un ambiente muy malo. Mucha chusma de clientes y de camareros. Espero que hagan una reflexión profunda», escribió este sábado el usuario Raul C.

La situación, que desde el restaurante se califica como «rocambolesca», ha llevado a los dueños del mismo a emprender acciones legales contra la clienta por «marcharse sin pagar y por daños en el local». «Siempre he marcado como objetivo el respeto y el bienestar de los que vienen a comer a mi casa. Lo que no puede ser es que mientan: salieron por su propio pie y nadie les echó», subraya José Luis Camacho, gerente del restaurante.

No obstante, mientras la justicia sigue su cauce, el debate va por otro camino en las redes sociales y, en especial, en TripAdvisor. En las últimas han sido muchos los usuarios que han 'contraatacado' a las críticas plasmadas sobre El Candil con opiniones positivas sobre el mismo. El pescado, la buena atención, el local acogedor y la buena relación calidad/precio, son algunos de los puntos que más han destacado los clientes que, de alguna forma, están dando su apoyo a los responsables del restaurante. «Excelente. Recomendable tanto por su comida, como por su servicio. Aunque el gran éxito es su dueño que complementa de una forma magnifica las necesidades de cada comensal. Si vuelvo a Gijón volveré», apunta Cmunoztr. «Sitio acogedor que lo convierte en inmejorable por sus pescados frescos y el trato personal y agradable de todo el equipo del restaurante», añade CHEMAZaragoza.

Con todo esto, por el momento se puede decir que la consecuencia de la polémica -aún está por ver si será positiva o negativa-, es un acalorado debate que está siendo cuidadosamente moderado por la página de recomendaciones de restaurantes y hoteles.