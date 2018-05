Tres meses de bloqueo del convenio de fútbol-base por «problemas administrativos» Entrenamiento en las instalaciones de la Braña Sur, que gestiona el club Llano 2000. / D. ARIENZA El acuerdo, que se prevé firmar en mayo, regulará el uso de los campos municipales. El consistorio renovará las instalaciones cada ocho años ANDRÉS PRESEDO Gijón Martes, 1 mayo 2018, 04:14

Dentro de un mes, a principios de junio, concluye la temporada de fútbol-base y, como quien dice, se cerrará sin firmar, aún, el nuevo acuerdo de convenio entre los clubes que gestionan los campos de titularidad municipal y el Ayuntamiento de Gijón. Después de meses de tortuosas y no menos polémicas negociaciones, a principios de febrero, según se anunció por ambas partes, se alcanzó un acuerdo para firmar los nuevos convenios, unificados para todos los equipos, pero, transcurridos cuatro meses, la rúbrica sigue sin cerrarse. De hecho, el Partido Popular, por medio de su concejal Manuel del Castillo, planteó por escrito a la Comisión de Participación Ciudadana, un decálogo de preguntas a ese respecto. La primera de ellas se refiere a la firma de los convenios. El edil pregunta si ya está formalizada, pero, sobre todo, hace mención a las nuevas condiciones de control municipal sobre esos campos de fútbol de titularidad pública, desde el sistema de venta de entradas, hasta los equipos que han entrado nuevos en las instalaciones o el rendimiento de las cantinas de todos esos clubes. En suma, Manuel del Castillo pretende que se le informe de la realidad actual de la gestión de esos campos municipales y todos los detalles que el Ayuntamiento de Gijón debe de controlar, con detalle, como propietario de los mismos.

Pero, ¿por qué aún no se han firmado los nuevos convenios? La explicación responde, por lo que parece, a meros «problemas administrativos» y a «algún fleco» de última hora que, aseguraron fuentes de los clubes a este periódico, «no tienen mucha relevancia» y, además, están en vías de ser resueltos en unos días. En suma, de no haber contratiempos, los nuevos convenios se firmarán este mismo mes de mayo, casi coincidiendo, como se apuntaba con anterioridad, con el final de la actual temporada.

Unificar criterios

De esta manera, el Ayuntamiento de Gijón habrá logrado, no sin muchos problemas, unificar los convenios a todos los clubes que trabajan en instalaciones municipales que, hasta ahora, estaban dispersos y en unas condiciones poco acordes, se entendía, para lo que se supone que debe de exigir una administración pública. Los equipos asumen una mayor responsabilidad en la conservación de los campos y, a cambio, el Ayuntamiento de Gijón se compromete, por ejemplo, a revisar y, si cabe, renovar los terrenos de juego cada ocho años. Son algunos de los detalles de los nuevos convenios que, además, abren la puerta a que los equipos que gozan de campos públicos tengan que ceder, si se les requiere, una serie de horas a la semana para otros equipos de la ciudad que no dispongan de ellos.

De hecho, ese fue el inicio a todo este proceso. Ciudadanos planteó la necesidad de acabar con el «privilegio» de unos equipos de la ciudad sobre otros en base a disponer de instalaciones públicas y hasta un acuerdo plenario instó a la concejalía de Deportes a abrir a todos los equipos de la ciudad que lo requiriesen los campos municipales. La medida originó no pocas tensiones ya que los clubes con terrenos de juego públicos aseguraban que sus equipos ocupaban todas las horas y no había opción de reparto y que, además, se negaban a liquidar equipos propios para abrir paso a otros de diferentes clubes. Finalmente, se llegó a un acuerdo de cesión de determinadas horas aunque, en la práctica y, al menos de momento, no está teniendo excesiva incidencia real.

El PP pide que se aclaren desde los ingresos por venta de entradas hasta los de las cantinas

Equipos importantes de la ciudad que no disponen de instalaciones municipales, caso del Estudiantes, Atlantic, Deva y Asunción, siguen en sus instalaciones anteriores. Unos optan por los campos de la Federación en Roces. Otros, en campos propios o en la Universidad Laboral. La entrada de nuevos equipos en los campos públicos ha sido, se asegura, casi testimonial. En suma, toda la polémica por ese reparto parece que ha tenido una repercusión directa que, inicialmente, no era la prioritaria, aunque no por ello es menos importante: renovar y unificar los convenios.

Por parte de los clubes de fútbol-base con gestión de campos municipales, la temporada se va a cerrar sin nuevo convenio, pero con absoluta normalidad.

Las cuestiones que pregunta el edil del PP, afirman, están todas en los papeles y documentos que anualmente presentan, como balance, al Ayuntamiento de Gijón como fruto de la gestión de los campos públicos, incluida la siempre controvertida gestión de las cantinas que, aseguran, recauda fondos que se utilizan para el mantenimiento de la propia instalación.

Este mes firmarán los nuevos acuerdos y se dará por cerrada la encendida polémica, pero lo que parece claro es que el pretendido reparto de los campos municipales entre todos los clubes de la ciudad quedará en una mera declaración de intenciones.