«El convenio del plan de vías debería estar resuelto este mes» Viernes, 5 enero 2018, 01:43

Moriyón urgió ayer al Ministerio de Fomento a presentar «cuanto antes» el nuevo convenio de colaboración entre administraciones para el plan de vías, que pide tener resuelto en enero. «Queremos firmarlo ya este mes, no se puede demorar más». El concejal de Urbanismo, Fernando Couto, destacó que la futura integración ferroviaria «ya está resuelta, con una inversión conjunta de 837 millones de euros, frente a los 400 de Valladolid o los 180 de Santander». Añadió que, si bien por mandato plenario se ha planteado la opción del soterramiento total hasta La Calzada, «harán falta informes financieros que avalen que se puede hacer y no dejaremos que no haya proyecto por ir más allá de lo razonablemente admisible. Al final parece que el dinero cae del cielo y que se puede presentar un proyecto de mil millones para una ciudad de 275.000 habitantes».