El convenio del plan de vías de Gijón incluye un nuevo edificio de oficinas para Adif Terrenos que han quedado liberados por el plan de vías. / DAMIÁN ARIENZA Será la última obra que se lleve a cabo, ya entre 2023 y 2024, y supondrá una inversión de 7,2 millones de euros I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 29 marzo 2018, 02:45

Gijón al Norte deberá reservar en el ámbito de actuación del plan de vías el suelo o los aprovechamientos urbanísticos necesarios para la construcción de un edificio de oficinas para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Será la última pieza del entramado de obras recogidas en el convenio que Ayuntamiento de Gijón, Principado y Ministerio de Fomento prevén firmar en las próximas semanas para la construcción de una nueva estación intermodal y la supresión de la barrera ferroviaria hasta las inmediaciones del apeadero de La Calzada.

Este inmueble supondrá una inversión de 7,2 millones de euros que se materializará, según el cronograma inicial, entre los años 2023 y 2024, los últimos de vigencia del acuerdo entre las administraciones y en los que se prevé que concluyan la totalidad de las actuaciones previstas en el mismo. Su coste será asumido por la sociedad Gijón al Norte, dentro del paquete de 360 millones de euros en el que se incluyen también parte de las instalaciones de la nueva estación intermodal (108,51 millones para las vías y andenes de largo recorrido y ancho métrico, 30 para la estación de autobuses, 28,6 para el aparcamiento subterráneo y 8,9 para el edificio de viajeros frente al Museo del Ferrocarril), la cobertura de las vías hasta Bertol Brecht ( 103 millones) y la urbanización de los suelos (66 millones para el desvío de colectores, el desdoblamiento de Juan Carlos I, la ampliación del parque de Moreda. la demolición del viaducto de Carlos Marx y la recuperación como bulevar de la entrada a Gijón por Sanz Crespo).

Adif se hará cargo en solitario de los 140 millones de euros que costarán la estación de cercanías a 21 metros de profundidad y su conexión con el metrotrén y Fomento asumirá los 313,6 millones de la puesta en servicio del túnel y su prolongación hasta el Hospital de Cabueñes.

Un primer paso

En lo que respecta a esta última infraestructura, anegada por el agua, varios grupos de la oposición manifestaron ayer su satisfacción por la intención de Fomento de iniciar ya su vaciado, aunque consideraron que no debe ser más que una primera actuación de todas las que son necesarias. «Vaciarlo era lo lógico. Esperamos que lo hagan ya este año y que sea el primer paso de todo lo que tiene que venir. Nosotros seguiremos en nuestra línea, propositivos y sumando esfuerzos, pero vigilantes», señaló David Alonso, de Xixón Sí Puede. «Lo segundo que espero es la licitación para comenzar la obra hasta Cabueñes».

Para el portavoz socialista, José María Pérez, «el problema no es solo si hay o no agua. Lo que hace falta es un proyecto para su adecuación que vaya en paralelo a los de la estación intermodal, con el objetivo de conectar el túnel con la red ferroviaria y que pueda entrar en funcionamiento esté acabada o no la estación intermodal». Recordó que aún debe definirse dónde irán las estaciones y qué infraestructura es necesaria en el interior del túnel «para garantizar su conexión con las Cercanías y con todo el itinerario regional» y urgió a definir un calendario al respecto.

Aurelio Martín, de IU, también urgió a «empezar a trabajar en todo lo relacionado con el metrotrén y el proyecto de las estaciones» y consideró que «las cosas tendrán credibilidad en la medida en que empiece a notarse actividad». Desde Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola aplaudió «que empiecen a darse pasos para verificar el estado del túnel, porque así sabremos como está y podremos evaluar el coste real de su puesta en funcionamiento. Era un primer paso necesario y urgente».