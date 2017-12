Corripio: «Es una oportunidad única, estratégica para el club»

El presidente del Grupo Covadonga, Antonio Corripio, se mostró rotundo en una entrevista concedida a EL COMERCIO sobre la importancia de la adquisición de La Torriente. «Es una oportunidad única, absolutamente estratégica para el futuro del club, porque es la única colindante, pone en valor la otra mitad y a día de hoy tenemos la voluntad del vendedor de querer venderla», sostuvo durante la entrevista.

Respecto a una de las principales dudas mostradas por el socio, la catalogación de la finca, Corripio se mostró confiado en que su condición de 'jardín protegido' desaparecerá en un futuro próximo. «El catálogo vigente a día de hoy, dado que el nuevo está en aprobación inicial, califica el jardín como protegido, pero eso no significa que no se pueda edificar. No es incompatible que esté calificado con que se pueda edificar», defendió el presidente, que recuerda que en el nuevo borrador ya no se contempla dicha protección.

En caso de aprobar el proyecto, además, Corripio explica que el cambio serviría para «reordenar» todas las instalaciones de la entidad. «Lo que gana el Grupo no es solo la finca, sino también el actual aparcamiento y la zona hasta la entrada, que dentro de un tiempo sería por otro lado», sostuvo.