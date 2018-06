La costera del bonito deja 5,3 toneladas a un precio tope de 16,97 euros el kilo

La costera del bonito hizo ayer su primera parada en la lonja de Gijón coincidiendo con los primeros compases del día. Todavía de madrugada, el pesquero vasco María Digna Dos -con base en Bermeo- amarró en El Musel para descargar los primeros 5.300 kilos del túnido. A partir de las 7 de la mañana comenzaron a rularse los primeros ejemplares, que alcanzaron los 16,97 euros el kilo. Este primer lote de bonito grande, de 17,5 kilos, fue adquirido por Pescados Xose, de La Arena. «Estoy contento por el precio que ha alcanzado el grande. El recortado todavía tengo que mirar, ha bajado bastante respecto a otros años pero hasta que no sepa la media no puedo decir con certeza», valoró Juan Carlos García, patrón del pesquero, instantes después de vender la mercancía. Además de las 25 cajas vendidas del atún grande, también se despacharon 42 cajas de recortado -que alcanzaron un precio máximo de 9,52 euros- y 15 de la variedad 'mono', la más pequeña. Se espera que durante los próximos días, coincidiendo con la llegada de nuevos pesqueros, el precio baje y se estabilice.

El pesquero vasco, que capturó los bonitos cerca de las Azores por el método tradicional de la cacea, tuvo que lidiar con varios contratiempos durante la marea, que se extendió durante 17 días. «Las perspectivas son difíciles. En el Atlántico no hay pescado, solo en una zona muy pequeña. Esto lo achaco a la pesca pelágica. Los gobiernos regionales y el central se pelean por cualquier cosa y no se meten de lleno en el problema real», asume García. Esta pesca pelágica a la que hace referencia el patrón tiene como ejemplo los grandes buques irlandeses y franceses que arrastran con sus redes bancos enteros de bonitos de miles de toneladas. «Y esto tendrá consecuencias. No existe una pesca más selectiva que la cacea y lamentablemente estamos viendo cómo se va al garete», lamentó.

Más caro que en 2017

En comparación con el pasado año, los precios alcanzados han sido notablemente superiores. Así, en 2017 el primer lote de bonito grande rulado alcanzó los 11,05 euros el kilo. Estas cifras, sin embargo, se sitúan muy lejos de las alcanzadas hace unos días en Avilés con la subasta del denominado 'campanu del mar', esto es, los primeros ejemplares rulados en Asturias. En este caso, los precios ascendieron a 300,20 euros para la primera tina de 122 kilos. En la subasta de ayer, supermercados como Alimerka o El Arco se hicieron con varios lotes para distribuirlos a lo largo de estos días.

También terminó esta primera venta de la temporada con buen sabor de boca Luis Vega, subastador de la lonja. «El precio, teniendo en cuenta que ya se ha rulado estos días atrás en otras lonjas, lo considero bastante bueno. De todas formas, la semana que viene al haber más pescado bajará el precio y se estabilizará volviendo de nuevo a la normalidad. Es el ciclo», explicó. En comparación con la lonja de Burela, que también ruló el miércoles, «los precios han sido bastante mejores».

A partir de hoy, los seis integrantes del María Digna Dos cargarán con provisiones para volver lo antes posible a la mar. Lo harán conscientes de que el oficio artesanal que representan poco tiene que hacer en el futuro contra la pesca más agresiva y a gran escala. «Nosotros somos los barcos que localizan los cardúmenes de bonito. Una vez los encontramos vienen los grandes buques por la noche y los esquilman. Echan las redes y te fastidian todo. Ahora no pasa como antes, que te movías un poco y localizabas el pescado», añadió García.

Como ejemplo, desde el caladero de las Azores hasta El Musel el barco solo pudo capturar dos ejemplares. «Toca coger hielo, preparar el barco y salir a la mar lo más rápidamente posible», concluyó.