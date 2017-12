Couto asegura que Fomento trabaja en soluciones para lograr el soterramiento El concejal de Urbanismo dice que el Ayuntamiento no pidió la eliminación de la barrera ferroviaria en un primer momento para lograr más avances P. LAMADRID GIJÓN. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:41

«No se puede llegar a Madrid y pedir un proyecto de mil millones porque quizá no hubiéramos conseguido lo que tenemos, que es muchísimo». Así justificó ayer el concejal de Urbanismo, Fernando Couto, la decisión del Ayuntamiento de no pedir el soterramiento hasta La Calzada desde el primer momento. No obstante, confía en que el asunto se solucione de manera favorable para Gijón. «Nadie ha dicho que no se vaya a conseguir», añadió.

De hecho, aseguró que los técnicos del Ministerio de Fomento trabajan para encontrar alternativas viables que permitan eliminar la barrera ferroviaria y que encajen dentro de las previsiones presupuestarias. «Esto se tiene que resolver en las próximas semanas para poder licitar los proyectos en el primer trimestre», indicó. Solo queda «poner la guinda» que supone el visto bueno por parte de Fomento del soterramiento de las vías en la zona oeste de la ciudad. «A nadie se le escapa que el plan de vías nació para eliminar la barrera ferroviaria», por ello el Ayuntamiento lucha para que sea una realidad.

Obras en 2018

Respecto a los plazos, Couto destacó que lo importante es que comiencen las obras en 2018. Dada la importancia que tiene el soterramiento hasta el apeadero de La Calzada para los gijoneses, minimizó que los trabajos duren «un año arriba o abajo cuando no quieres condenar la barrera ferroviaria». En cualquier caso, aseguró que las tres administraciones llegarán a «un punto de acuerdo» y el plan de vías no se paralizará como teme la oposición. «La Corporación quiere que se mejore la calidad de vida de los gijoneses», dijo.