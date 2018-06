Abogadas por la Igualdad ejercerá la acusación popular en el crimen de Paz Borrego Javier Ledo, tras ser detenido en Navia en marzo. / HUGO ÁLVAREZ Se trata del segundo procedimiento judicial en Gijón en el que este colectivo se persona como representante de los ciudadanos OLAYA SUÁREZ Gijón Lunes, 11 junio 2018, 03:36

El juicio por el crimen de la gijonesa Paz Fernández Borrego contará con acusación popular. La ejerce la asociación Abogadas para la Igualdad, la misma agrupación que ya emprendió la misma acción en el reciente juicio por la muerte de Silvia Hernández. La agrupación de letradas se ha personado en el procedimiento abierto en el juzgado de Violencia contra la Mujer de Gijón y que en la actualidad se encuentra en fase de instrucción. Es la segunda vez que este colectivo se persona en un procedimiento judicial como representante de los ciudadanos.

A la acusación popular se suma la particular, ejercida por los familiares de la fallecida en Navia hace tres meses. La víctima, de 43 años y madre de dos hijos, murió como consecuencia de los golpes que sufrió en la cabeza. Su cadáver fue hallado flotando dos semanas después de su desaparición en el embalse de Arbón (Villayón). Pocos días después la Guardia Civil detuvo a Javier Ledo, quien había llegado a pedir a través de sus redes sociales la colaboración ciudadana para localizar a Paz. La Benemérita considera que la mató en su casa de Navia con un objeto contundente y luego se deshizo de los restos mortales en el pantano ubicado a unos doce kilómetros de la localidad. Para la Justicia se trata de un episodio de violencia género.

El acusado, en prisión desde hace más de dos meses, se enfrentará esta semana en Avilés a un nuevo juicio, que se suma al que a finales de marzo le condenó a nueve meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento a su expareja sentimental. En esta nueva vista oral la Fiscalía solicita para él dos años de prisión: uno por un delito de amenazas en el ámbito familiar y un año más por malos tratos también en el ámbito familiar. Según el relato de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, «dos o tres meses antes de febrero de 2017, Javier Ledo golpeó al hijo menor de edad de ambos, por lo que la mujer le recriminó su actitud. Entonces el acusado la agarró por el brazo y se lo retorció, golpeándole con la mano en la cara». Añade que «en ese momento, la mujer le golpeó con la rodilla en los testículos».

Posteriormente, la tarde del 2 de febrero de 2017, cuando la denunciante se encontraba en una sidrería en Navia, el procesado «se acercó y le propuso que se fuese a casa con el niño para darle la cena, a lo que ella contestó: «Hijo de puta, moro, voy a hacer lo que me dé la gana, yo sé qué tengo que hacer y tú no me mandas nada». La Fiscalía acusa a la mujer de un delito leve de injurias y solicita una condena de quince días de localización permanente o bien quince de trabajos en beneficio de la comunidad.

Durante el incidente que tuvo lugar en la sidrería, según la acusación pública, Javier Ledo se dirigió a su excompañera sentimental con expresiones como «barriobajera, poligonera de mierda, puta». Además, la amenazó con que le iba a pegar con una azada y la iba a matar.

Historial delictivo

Javier Ledo cuenta con varios antecedentes. En 2007 fue condenado por el juzgado de lo Penal número 3 de Gijón a seis meses de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito familiar y a una orden de alejamiento de la víctima, la que por entonces era su esposa, otra mujer distinta a la madre de su hijo.

Sustituyó la pena por trabajos en beneficio a la comunidad y tan solo catorce días después de que le fuese notificada la sentencia, quebrantó la orden de protección. Llegó posteriormente a un acuerdo con la Fiscalía para cumplir cuatro meses de cárcel. Además, le constan varios delitos de alcoholemia y la retirada del carné de conducir.