El crimen de Sonia Meléndez Mitre: «No tuvo ocasión de defenderse» Sonia Meléndez Mitre, en una imagen de archivo. / E. C. 'Makelele' niega en el juicio ser el autor de la muerte de la hostelera, fallecida, causada según los peritos, «por asfixia en el cuello y aplastamiento» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Martes, 16 enero 2018, 04:44

Aparentemente imperturbable y sereno. Abdou Ndiaye, conocido como 'Makelele', se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial como supuesto autor del crimen de Sonia Meléndez Mitre, la mujer que hasta poco antes de su muerte violenta, en julio de 2015, era su pareja sentimental y su jefa en la vinatería que regentaba en La Ruta de los Vinos.

«Yo no tengo nada que ver con lo que pasó, no estuve en casa de Sonia ese día», declaró a preguntas de su abogada, la única a la que aceptó contestar en la vista oral que ayer se inició mediante la modalidad de jurado popular. Se negó a responder a las cuestiones del fiscal y a las del letrado de la acusación particular y su declaración, lacónica, apenas duró cinco minutos. «Estaba amenazada por unos gitanos gallegos por una deuda, pero no sé qué pudo pasar, no sé nada», aseguró, para a continuación explicar que «el tío de Sonia, que es policía local en Oviedo, sabía lo que le pasaba, y otro policía de aquí, también», dijo. Según consta en las diligencias policiales y en la fase de instrucción, a esas dos personas que citó ayer fue el propio 'Makelele' el que les informó de los supuestos problemas que venía teniendo la mujer.

«El día que murió estuve tomando algo por La Ruta y luego comiendo en casa, no estuve con ella», reiteró. Pese a que habían roto su relación sentimental de tres años semanas antes del crimen, continuaban «manteniendo relaciones sexuales a veces», según el acusado, quien concretó que el último encuentro íntimo entre ambos fue «doce días antes de que ella muriera».

Previamente a su testimonio, el fiscal y la acusación particular solicitaron incorporar la última declaración del acusado durante la fase de instrucción del procedimiento, ya que no pudieron practicar el interrogatorio ante los nueve miembros que conforman el jurado popular.

El primer día del juicio, que se prolongará hasta el sábado, declararon también los médicos forenses que le practicaron la autopsia al cadáver de Sonia Meléndez Mitre, de 48 años. «La muerte se debió a la presión ejercida sobre el pecho de la víctima, al mismo tiempo que el autor o autora la estrangulaba. Existían, además, indicios de que se le tapó la boca con una mano para que no gritara, mientras que con la otra se le oprimía el cuello», explicaron los peritos judiciales, que se ratificaron en el informe presentado en el procedimiento judicial.

«No pudo defenderse»

Los forenses dictaminaron, de acuerdo a la autopsia, que la persona que causó su muerte «era corpulenta y fuerte», debido a la presión ejercida sobre la víctima, quien «no tuvo ocasión de defenderse».

El cadáver presentaba «múltiples hematomas en el cuello, con rotura incluso de un cartílago y numerosas lesiones a nivel craneal, realizadas o bien con un objeto contuso o que golpearan la cabeza contra algo contundente, por ejemplo el suelo», declararon los expertos. La hora de la muerte se fijó entre las 16 y las 17 horas del 16 de julio de 2015.

Los hechos 16 de julio de 2015: El cadáver de la hostelera Sonia Meléndez Mitre, de 48 años, es hallado en su piso de El Lauredal. 29 de julio de 2015: La Policía Nacional detiene a Abdou Ndiaye, ‘Makelele’, expareja y exempleado de la víctima. Dos días después queda en libertad con cargos. 1 de octubre de 2015: Los agentes arrestan de nuevo a ‘Makelele’,

Respecto a los signos de haber mantenido relaciones sexuales, los médicos forenses aseguran que la autopsia no revela que no fueran consentidas. «El hecho de encontrar espermatozoides vivos, indica que las relaciones tuvieron que ser recientes, ya que estos solo sobreviven durante un plazo de 24 a 72 horas», relataron en la sala.

Los restos mortales de la hostelera, muy querida en La Ruta de los Vinos, donde regentaba la vinatería Sinatra, fueron hallados horas después en su piso de El Lauredal por un tío de la víctima, su esposa y el propio 'Makelele', quien alertó a los familiares de que Sonia no se había presentado a una cita que tenían en el abogado para tratar temas del despido laboral del ahora acusado.

El juicio oral se retomará hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con la declaración que varios testigos, entre ellos la persona que localizó el cadáver, así como otros allegados a la víctima y el que había sido su novio en los últimos años. Los integrantes del jurado popular serán los encargados de determinar, una vez que concluyan las sesiones de la vista oral, si, a la vista de las pruebas practicadas, Abdou Ndiaye es el autor de la muerte de Sonia Meléndez Mitre y en caso de que lo consideren culpable, determinar su grado de participación.

El fiscal solicita para el acusado una condena de quince años de prisión por el delito de homicidio, con las circunstancias agravantes de parentesco y de cometer el crimen «por motivo de discriminación por razón de género». Además, pide que indemnice a la hija de la víctima con 120.000 euros, a la madre con 60.000 y al hermano con 30.000.

El abogado de la acusación particular eleva la solicitud de la condena a los 20 años de cárcel al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato. La letrada del procesado mantiene la inocencia de su cliente y solicita la libre absolución.

Según mantiene el representante del ministerio fiscal, «la relación entre ambos concluyó los primeros meses de 2015, tras haberse deteriorado su relación personal a causa del carácter autoritario del acusado, quien pretendía imponer su criterio, adoptando de forma progresiva actitudes de control y de dominación tanto en el ámbito de la relación personal como con ocasión del desempeño de su actividad laboral en los negocios de la mujer».

«La víctima se resistía, generándose por ello cada vez mas diferencias y conflictos entre ambos de carácter personal, laboral y económico. Tal situación de enfrentamiento culminó con el despido laboral del acusado por parte de Sonia Mitre el día 14 de julio de 2015», añade la fiscalía. Sonia falleció el 16 de julio, dos días después.