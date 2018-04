Cuarenta nuevas estaciones de bicicletas en junio Los representantes del Foro de la Movilidad, en la hemeroteca de EL COMERCIO. / JORGE PETEIRO Lunes, 2 abril 2018, 00:53

Raffa Fernández celebra el compromiso del Ayuntamiento de poner en marcha en junio un nuevo servicio de bicicletas públicas, complementario al ya existente, con cuarenta estaciones. «Sería una verdadera revolución, porque le quitaría a quien quiera moverse en bici preocupaciones como dónde meterla en casa o dónde dejarla en su destino y el temor a que se la roben o se moje». Señala no obstante que «no se pueden sacar un montón de bicis a la calle sin impulsar más la formación vial ciclista, porque si no va a haber un montón de barbaridades». Ve positivo que el plan de movilidad complete la trama de carriles bici, «aunque con el tiempo lo ideal sería que no fueran necesarios porque el tráfico esté pacificado». Y apunta como principal carencia de la movilidad ciclista «el problema de la intermodalidad», para combinar la bici con el bus y el tren.