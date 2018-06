«Soy cura, pero usé pendientes, llevo coleta y tuve amores» Domingo, 24 junio 2018, 01:55

-¿Nunca se enamoró?

-Sí, no se puede vivir sin estar enamorado.

-Pero usted es cura.

-Sí, soy cura, pero usé pendientes, llevo coleta y tuve amores.

-Al arzobispo no le gustará.

-Tengo que hablar muy bien del mío, de Gabino, que siempre me apoyó y me dio libertad para todo. Lo de que los curas no se casen ni viene en los Evangelios no lo dijo Jesús, es un invento de la Iglesia católica que cambiará pronto.

-Y el consumo de drogas en la cárcel, ¿también cambiará?

-Lo conocí de cerca mientras estuve de capellán en El Coto. Incluso tuve algún problema con algún funcionario, que creía que yo le había delatado. El consumo puede arreglarse, pero no se quiere. En aquellos momentos era una manera de tener dormidos a los presos.

-Para alguien tan preocupado por la infancia, ¿qué le pareció la decisión de Trump -después rectificada- de separar a los hijos de los padres emigrantes?

-(Se enfada) De Trump... Solo puedo decir que... (Se serena)... Solo puedo decir que sus prácticas son de puro nazi. Debe irse ya.