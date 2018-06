Daños de «cientos de miles de euros» en la Escuela Politécnica de Ingeniería El laboratorio de Ingeniería Eléctrica, durante la mañana de ayer. / FOTOGRAFÍAS: DAMIÁN ARIENZA Laboratorios, cafetería y numerosas aulas del edificio polivalente se vieron afectadas por el desbordamiento del río Peñafrancia EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 12 junio 2018, 00:23

Hasta ochenta centímetros de agua llegaron a acumular los laboratorios de Teoría de la Señal situados en la planta baja del edificio polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI). La cafetería, la reprografía, varias aulas de mecatrónica del Máster de conversión de energía eléctrica o los laboratorios de soldadura, Ciencias Materiales y Robótica Industrial también sufrieron numerosos daños a causa de la tromba de agua caída la madrugada del lunes, que provocó el desbordamiento del río Peñafrancia y anegó las instalaciones universitarias. El edificio cesó su actividad y se quedó sin suministro eléctrico. No se espera que recupere la luz a lo largo del día de hoy.

A la espera de obtener una evaluación completa de los desperfectos ocasionados, el director de la EPI, Juan Carlos Campo, estimaba el coste de los mismos en «cientos de miles de euros», dado que algunos de los equipamientos de que disponen los laboratorios son muy costosos. Son siete los módulos afectados, y «solo la cámara anecoica del laboratorio de Teoría de la Señal, que ha sufrido desperfectos, está valorada en 400.000 euros». Hoy, peritos y encargados de laboratorios procederán a inspeccionar el edificio para realizar un balance preliminar de las pérdidas.

No obstante, a nivel docente esta situación no ha producido graves alteraciones, ya que no es época lectiva. «Las reubicaciones de los exámenes de recuperación, que comienzan mañana, ya han sido programadas». Serán trasladados a los aularios y a la Escuela de Marina Civil. «Afortunadamente el trastorno causado no ha sido tan importante y hay tiempo para reparar las instalaciones antes de que comience el próximo curso», apuntó Campo. Lo que sí se verán trastornadas son las labores de investigación en el campus gijonés.