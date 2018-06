El debate sobre la moción evidencia la distancia entre XSP e IU para acudir juntos a los comicios 00:45 Mario Suárez cree que la propuesta es «coherente» solo en un marco de confluencia y Martín avisa de que su rechazo sería un obstáculo «de primer orden» para el acuerdo AIDA COLLADO Gijón Jueves, 7 junio 2018, 03:47

El debate sobre la moción de censura al gobierno local de Foro ha precipitado la apertura de un melón, el de la posible confluencia entre Podemos e Izquierda Unida para las próximas elecciones locales, que ha evidenciado la distancia que aún existe entre ambas formaciones en Gijón. El secretario general de Xixón Sí Puede (XSP), Mario Suárez del Fueyo, insiste en que la propuesta para tumbar al equipo de Carmen Moriyón solo sería «coherente» en ese marco de confluencia. Mientras, el portavoz municipal de IU da la vuelta a este planteamiento: un rechazo de la formación morada a la moción sería «un obstáculo de primer orden» con vistas a alcanzar un acuerdo para acudir juntos a los próximos comicios.

Aurelio Martín defendió ayer que «no tendría ningún sentido» que los partidos de la izquierda -y dejó claro que hay «tres grupos municipales» diferentes-, PSOE incluido, no se unieran en la moción que su partido plantea para «echar a la derecha». Ese sería, en su opinión, el primer paso para acudir a la próxima cita electoral de la mano de Xixón Sí Puede. Pero será la militancia quien tenga la última palabra: «Se le preguntará si apoya la moción de censura y si está de acuerdo con que Izquierda Unida de Asturias mantenga su personalidad jurídica», como es su deseo.

Eso sí, anticipó que IU no se comprometerá a «dar apoyo incondicional al candidato que lidere la moción», porque aquí hay que desarrollar «un programa de mínimos con las cosas básicas bien pactadas».

Y Mario Suárez del Fueyo no quiere lanzarse a este debate con la casa por barrer. Ayer volvió a mostrarse firme en su convicción de que el partido no debe lanzarse a la negociación de la moción antes de que su proceso de primarias concluya, el próximo día 21. De este modo respondía también a su oponente en el procedimiento interno para liderar el partido, Verónica Rodríguez, quien propone una consulta previa a la asamblea para elegir una comisión negociadora que represente todos los sentires y se siente a la mesa de negociación con las otras fuerzas de la izquierda gijonesa para ir avanzando en el debate. Ante esto, el secretario general en funciones insistió en que «cada uno, en esta organización, tiene la responsabilidad que le corresponde» y la suya, también como portavoz del grupo municipal, es «llevar a Podemos a unas primarias con los menos ruidos y estridencias posibles», para que haya «unos órganos democráticamente elegidos para tomar las decisiones pertinentes». Así, confirmó su intención de evitar «injerencias», a la vez que recordó que, por el momento, no han escuchado la propuesta de IU ni saben «en qué consiste el programa, las actividades, el cronograma de actuaciones...». Xixón Sí Puede mantiene, de este modo, «la misma posición que ayer». Porque lo contrario, señala Suárez del Fueyo, «sería una irresponsabilidad. Ningún partido haría eso».

Seis más dos, «más que siete»

También respondió a los socialistas, cuyo secretario general en Gijón, Iván Fernández Ardura, apeló el martes a la «lógica» de que la Alcaldía recayese en el partido más votado. En este sentido, Suárez quiso enmarcar una vez más la moción de censura «en el cuadro general de Unidas Podemos, que acaba de ser firmada entre IU, Equo y Podemos». Y apelando a esa confluencia, dijo, «los problemas matemáticos podemos enfocarlos como queramos. Seis más dos son más que siete», lanzó en referencia a la suma de los ediles de XSP e IU, con respecto a los del PSOE. No quiso entrar más en cuestiones aritméticas, pero sí lanzó un último mensaje, aviso a navegantes: «Cinco son menos que seis, solo a 32 kilómetros de la ciudad», trayendo a colación la situación municipal de Oviedo, donde el alcalde es socialista, a pesar de que Somos tiene más ediles.

Lo primero, resumió, es «ver el programa, las candidaturas y, a partir de ahí, será el próximo consejo ciudadano el que decida». Algo en lo que, en esto sí, coincidió Martín: «Dejémonos de más errores y hagamos un giro a la izquierda. Ha llegado el momento de que la izquierda esté a la altura y diga basta». El objetivo está claro, pero el camino no tanto. Por el momento, Martín mantendrá su primera reunión con el PSOE este viernes. Hay muchos temas sobre la mesa. Tan capitales como la elaboración de un nuevo plan económico y financiero. Por eso quiere que Xixón Sí Puede acuda, al menos, como oyente.