«Debemos tejer ya alianzas para ganar en 2019 a la de Foro, PP y Ciudadanos» Verónica Rodríguez, en el Museo del Ferrocarril. / JORGE PETEIRO Verónica Rodríguez, concejala y candidata a la Secretaría General de Podemos Xixón: «Tenemos que construir Podemos como una fuerza más colectiva y no tan personalista. Ahora falta participación» IVÁN VILLAR GIJÓN. Domingo, 13 mayo 2018, 01:23

Verónica Rodríguez (Avilés, 1974) se ha destacado como la cara visible de quienes piden «un cambio de rumbo» en Podemos Xixón. Lo hizo, primero, reclamando una moción de censura cuando la dirección del partido ya la descartaba. Y ahora asegura haber aglutinado «a todos los sectores críticos» en torno a una candidatura con la que opta a convertirse en secretaria general.

-¿Por qué decide dar este paso?

-Es fruto de una valoración colectiva. No se han hecho las cosas bien. El consejo ciudadano saliente reconoce que ha habido un montón de errores, un vaciamiento de la organización... No se han sabido construir la participación y la integración necesarias para sacar adelante el proyecto. Es necesario un cambio de rumbo y, por lo tanto, de equipo. No entendemos que las personas que hacen ese balance pretendan revalidar.

-Podemos llegó con fuerza a Gijón, con Xixón Sí Puede como tercera fuerza en 2015. ¿Se ha desinflado?

-Había unas expectativas muy altas que no se han cumplido. Hay que retomar las ideas del proyecto original. Aprender de la experiencia, pero recuperar el Podemos que pretendía cambiar las formas de hacer política.

-¿Qué carencias ve en el partido?

-Falta participación. Es necesario que se construya como una fuerza más colectiva y no tan personalista. Las mujeres feministas trabajamos de otra manera y no con esa idea de la Secretaría General como el 'sancta sanctorum', que es un valor muy patriarcal. Yo planteo hacer asambleas con más regularidad. E integrar a los diferentes sectores. Si en el consejo ciudadano hay un 20% o un 40% de la otra parte, estaría en ese porcentaje en todos los espacios de decisión.

-¿Y de puertas para afuera?

-Es necesario trabajar por las alianzas. Debemos abandonar los sectarismos y tender puentes con otras fuerzas hermanas. En 2019 el problema no será Foro, sino la triple alianza de PP, Ciudadanos y Foro. Para hacerles frente hay que poner encima de la mesa un programa de transformación. Y la única manera de garantizar ese cambio es no ser sectario con quien quiera sumarse. Mi primer compromiso será empezar a trabajar en tejer esas alianzas. Y desde ya, porque si no serán alianzas hechas desde arriba que no van a servir ni ilusionar.

-¿Alianzas con IU?

-Con IU, Equo, otras fuerzas...

-¿Y con el PSOE?

-Cuando hablo de confluencias me refiero a relaciones preelectorales para construir una alternativa que ilusione. Con el PSOE hablaríamos tras las elecciones. Pero no sabemos aún hasta qué punto es efectivo su cambio interno ni si la renovación que dicen es real. Tendrán que demostrarlo.

-¿Qué habría hecho usted ante los resultados de 2015?

-Aposté, como la mayoría, por no entregarle el gobierno al PSOE, porque llevaba 35 años gobernando y no dio muestra de que pretendiera aplicar otras políticas. Pero a mitad del mandato, cuando con Unidos Podemos éramos la fuerza mayoritaria con IU, debimos hacer un esfuerzo para que hubiera un cambio.

-¿Con qué candidato?

-Eso no debía ser un problema. Y propusimos uno intermedio, de IU.

-¿Habría aceptado el PSOE?

-Debimos hacer la oferta y que ellos se posicionaran. A lo mejor decidían otra cosa, porque su candidato luego fue derrotado en las primarias.

Mayoría entre los activos

-¿Cómo valora a Mario Suárez como secretario general y como portavoz?

-Como secretario general, tuvo numerosos desaciertos y no ha sabido construir la organización con una base amplia y fuerte para enfrentar un proceso de transformación. Como portavoz, no me cabe duda de que es muy trabajador, pero le ha faltado un poco de atención a la vida colectiva del partido y de la candidatura. Y escuchar un poco más. Se ha volcado todo el esfuerzo en la actividad institucional, olvidando la interna. Es necesario que quien esté al frente del partido no lo esté en la institución.

-¿Significa que si gana las primarias no encabezará la lista electoral?

-No, no lo haré. Es imposible hacerlo todo bien a la vez.

-¿Y agotará el mandato como edil?

-Creo que no será posible. No desapareceré del grupo municipal, por responsabilidad, pero habrá que dar relevos. Tanto si gano como si no.

-¿Con qué nivel de apoyo cree que cuenta de cara a las primarias?

-Es difícil establecerlo. Entre el sector más activo somos claramente mayoritarios. Y creo que en el resto de inscritos existe mucho descontento, por lo que una idea de cambio sí puede generar expectativas.

-Hace un mes fue llamativa su ausencia en la votación de las modificaciones presupuestarias...

-En muchas ocasiones me he quedado en minoría en el grupo. Sucede en todas las organizaciones y asumes las decisiones, si son acordes con el sentir de la formación. Pero ese cambio de postura no estaba justificado sin un debate interno. Pretendí hacer recapacitar a la mayoría del grupo municipal que por ese camino no se podía ir. En este último Pleno no ha hecho falta.