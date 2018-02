Declaran desierto el concurso para modificar el diseño del plan de vías David Alonso. / JORGE PETEIRO Xixón Sí Puede pide que el nuevo convenio de Gijón al Norte incluya la supresión del viaducto de Carlos Marx en los costes de urbanización compartidos M. MORO GIJÓN. Sábado, 3 febrero 2018, 00:30

Primer revés para el plan de vías gijonés en la etapa de Íñigo de la Serna al frente del Ministerio de Fomento. Gijón al Norte ha declarado desierto el concurso convocado para modificar el diseño urbanístico del complejo plan especial redactado hace una década por los arquitectos Jerónimo Junquera y Javier Fombella por el que se pagó en su momento, con cargo al erario público, 480.000 euros. Era la primera licitación de un proyecto vinculado a la operación de integración ferroviaria tras los anuncios millonarios del ministro y ningún equipo técnico ha pujado por un contrato presupuestado en 96.800 euros (IVA incluido) y que establecía un plazo de seis meses para ejecutar unos cambios urbanísticos motivados por la ubicación de la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril. El presupuesto inicial era de 60.000 euros, pero tanto el Colegio de Arquitectos como PSOE y Xixón Sí Puede lo criticaron por insuficiente. Y la pequeña subida de cuantía aceptada por Adif parece que no ha supuesto tampoco el estímulo deseado.

El concejal de Xixón Sí Puede David Alonso, a la sazón también consejero de Gijón al Norte, fue el encargado de anunciar la ausencia de ofertas para esta licitación que se suma al contratiempo que supuso en 2016 que quedase desierta la venta de las dos primeras parcelas del 'solarón'(H1 y H2) por un importe de 70,5 millones de euros. «Ya advertimos que la licitación del plan especial era insuficiente y los hechos lo han demostrado. Supone un retraso añadido que no conviene al proyecto», lamentó .

Alonso defendió que esta licitación, que es la primera piedra para configurar el mayor proyecto pendiente que hay en la ciudad, «debería realizarse por al menos 120.000 ó 140.000 euros y no escatimar en este apartado para que haya una mínima credibilidad técnica de la viabilidad del plan de vías».

Para el edil, otro obstáculo clave para que no salga adelante esta licitación es la falta de convenio. «Si las empresas no tienen aún claro cómo va a ser ese convenio, es comprensible que haya ciertas reticencias para aspirar a la modificación del plan especial», señaló. «Por el momento lo que vemos es que ante un proyecto que podría ser de gran atractivo para las empresas por el plus añadido de publicidad que supone la envergadura de la operación, nadie se ha arriesgado a lanzarse al mismo. Por lo que deberíamos darnos cuenta de la realidad y de ser conscientes de la importancia de este primer paso», añadió.

Compromiso sobre el túnel

Alonso también enumeró ayer las cuestiones esenciales que Xixón Sí Puede considera que deben figurar en el nuevo convenio de Gijón al Norte y que están ausentes en el borrador que Ministerio de Fomento ha remitido a Ayuntamiento y Principado. Cuestiones en las que, según explicó, hay una alto grado de coincidencia con el equipo de gobierno de Foro.

El primero de esos asuntos que por ahora quedan fuera del convenio es el compromiso de Fomento de poner en servicio el túnel del metrotrén con los correspondientes plazos de vaciado, enlaces y estaciones. Para la formación morada el nuevo acuerdo entre las tres administraciones también debería reflejar en el convenio el valor actualizado de los activos de Gijón al Norte de acuerdo con el trabajo que está realizando la consultora internacional Knight Frank.

Xixón Sí Puede defiende recoger de forma detallada en el convenio los costes de los desarrollos de urbanización y para que el Ayuntamiento pueda asumir su parte -entre 38 y 40 millones de euros- considera fundamental que se repercuta en la sociedad de integración ferroviaria los gastos de la supresión del viaducto de Carlos Marx. De esta forma se haría cargo del 25% de su coste y no de la totalidad. En un principio, Adif ha admitido este punto

Este grupo municipal también entiende que el convenio de Gijón al Norte ha de recoger el desdoblamiento de Juan Carlos I hasta Bertolt Brecht, el antiguo trazado de la autopista en Sanz Crespo en forma de bulevar y los costes de urbanización de la ampliación del parque de Moreda. Xixón Sí Puede también considera necesario incluir en este nuevo acuerdo a tres bandas los costes de expropiaciones pendientes, así como el mantenimiento de muros y losas asociados al proyecto, ya que de otra manera puede convertirse en una carga muy relevante para el Ayuntamiento en el futuro. Alonso puso el ejemplo de lo sucedido en el parque Avelino Vidal, en Nuevo Gijón, donde una sentencia judicial acabó penalizando al Ayuntamiento en este sentido.