«Defiendo la autonomía en el territorio próximo y una voz única ante las instituciones» Félix Baragaño, a la entrada de las oficinas de la Cámara de Comercio de Gijón en Somió. / DAMIÁN ARIENZA Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: «No apreciamos que el vial por el parque de los Hermanos Castro vaya a tener impacto negativo. Daría permeabilidad y nos permitiría crecer» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 20 mayo 2018, 01:15

Félix Baragaño (Gijón, 1959) acaba de ser reelegido presidente de la Cámara de Comercio por un pleno renovado, en el que hay un 30% de mujeres. Ingeniero industrial por la rama mecánica, además de propietario y gerente del Grupo SEM, afronta el reto de seguir prestando más y mejores servicios en una demarcación territorial (Gijón, Langreo y Carreño) que representa el 40% del PIB de Asturias.

-¿De qué logros se siente más satisfecho en los seis años que lleva al frente de la Cámara gijonesa?

-Ha sido muy importante consolidar a la Cámara después de haber pasado una fase muy difícil en el sentido interno y el ajuste por la desaparición de las cuotas camerales. Otro hito ha sido normalizar la situación del pleno porque se partía de una división de casi del 50%. Fui consciente de que tenía que hacer un esfuerzo para ganarme la confianza de los plenarios que no me había votado y en los últimos años tengo que decir que se aprobaban casi todos los temas por unanimidad. También me siento orgulloso porque nunca se había desarrollado tanta actividad ni había pasado tanta gente por el recinto ferial.

-¿Cuáles son los principales objetivos de este segundo mandato?

-Esta etapa es claramente continuista de lo que hemos hecho los últimos años. Básicamente, vamos a seguir potenciando la formación, el tema de los másteres especializados, los servicios a las empresas y el apoyo a la internacionalización. Eso en cuanto a la actividad cameral más clásica. En cuanto a la actividad relacionada con el recinto ferial queremos seguir facilitando que las distintas iniciativas que se producen dentro de la casa y las que nos proponen desde fuera se vayan consolidando y tomando forma de simpósium, exposiciones, congresos, ferias... Un ejemplo es Norbienestar, que tenía un formato de feria y este año derivó a un formato más de congreso y ha tenido un éxito tremendo. Estamos permanentemente abiertos a evolucionar y mejorar.

-El recinto ferial tiene actividades durante 321 días al año y la Feria de Muestras vuelve a colgar el cartel de 'completo'. ¿Se tocó techo?

-La cantidad de demanda que tenemos en el recinto es tal que estamos teniendo dificultades para dar respuesta por falta de fechas. Ese es el motivo por el que hemos hecho pública nuestra voluntad de duplicar el Pabellón de las Naciones y hacer una nueva calle, justo en el límite con el Parque de los Hermanos Castro, que facilite hacer una nueva entrada en la fachada oeste del recinto. Eso nos permitiría seccionar el recinto ferial y poder estar desarrollando distintas actividades en paralelo y, con ello, ganaríamos capacidad para avanzar y seguir desarrollando lo que nos están requiriendo en nuestro entorno.

-¿Cuándo afrontarán esas obras?

-Creo que es muy razonable el poder desarrollar durante este mandato ambas cosas. Para 2019 llegaríamos muy justos, pero en 2020 sí que se podrían iniciar las obras. El proyecto para duplicar el pabellón, en torno a dos millones de euros, será una actuación interna con el apoyo del Consorcio Ferial. Sin embargo, la construcción de la avenida dependerá de lo que decida el Ayuntamiento.

-¿Hay 'plan B' si finalmente se desestima su alegación del PGO en ese sentido? Algún grupo cuestiona el impacto del vial en la zona.

-Nosotros no tenemos en absoluto esa apreciación. Al contrario, creemos que da más permeabilidad a la zona y abre nuevas posibilidades en cuanto a la circulación del tráfico. Lo que se ocuparía para abrir esta calle es una parte del parque de los Hermanos Castro al que no se da ningún tipo de uso. Nos parece que todo está en el sentido favorable. Le hemos presentado nuestra propuesta a todos los grupos municipales y al Principado y la idea ha gustado, por eso confiamos en que la alegación será al final estimada.

-¿Será el mandato de la fusión de las tres cámaras asturianas?

-Del mismo modo que pedimos a los políticos que sean eficientes, o la unión de la zona central de Asturias o que ayuntamientos pequeños creen mancomunidades para tener mejor servicios, no seríamos coherentes si dijéramos a los demás que hay que avanzar ese camino y las asociaciones empresariales y cámaras no hiciéramos lo propio. Tenemos permanentemente que evolucionar y seguir dando mejor servicio a las empresas y puede que en un momento dado, para una mejor eficiencia, convenga reformular el modelo actual que tenemos configurado. No existe una preconcepción de cuál va ser la situación final, lo que sí tenemos claro es que queremos avanzar en que cada vez las actuaciones de los tres estén más coordinadas.

-¿Cabe una gestión unificada?

-Lo que defiendo en mi caso es un modelo en el que alguna manera cada cámara mantenga su capacidad y autonomía en su territorio próximo, pero que luego haya una voz única cuando haya que presentarse ante el Principado, Madrid o Bruselas. Aprovechar la unión de las tres cámaras en la interlocución con los organismos públicos y mantener la implantación en el territorio cercano, porque es un modelo de éxito.

-¿Qué peso tiene actualmente la cuota voluntaria de las empresas en los ingresos camerales?

-En un presupuesto que ronda los 6 millones de euros ahora suponen un 2 o un 3%. Nunca representaron, no obstante, más del 17%. La Cámara de Gijón es un referente entre sus homólogas españolas gracias a haber puesto en marcha, ya en la década de los años 60 del pasado siglo, un modelo de organización basado en ofrecer servicios útiles y competitivos a las empresas e impulsar una actividad ferial y congresual que apenas tiene parangón en España.

-¿Qué expectativas tiene puestas en el desarrollo del plan de vías?

-Es una actuación importantísima. Quizás el plan de vías más semejante con el aprobado aquí es el de Logroño. Tiene el 90% de la actuación ejecutada, un gijonés al frente, y me gustaría repetir ese éxito en Gijón.