El PP dejará las empresas municipales si no se firma un seguro a los consejeros Considera que el riesgo de asumir con su patrimonio posibles demandas «coarta su capacidad de decisión» IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 22 marzo 2018, 04:12

El PP de Gijón amenazó ayer con abandonar los consejos de administración de las empresas municipales si a 30 de junio, fecha tope para aprobar el cierre de sus respectivas cuentas, no se ha contratado un seguro de responsabilidad civil que ampare su actuación al frente de estas sociedades. El concejal Pablo González, que ayer compareció acompañado por los representantes del PP en varios de estos órganos, consideró que los consejeros están en una situación de «desamparo» que en la práctica «puede coartar su capacidad de toma de decisiones en las empresas, ante la incertidumbre que les genera» carecer de un respaldo de estas características. Máxime cuando, como destacaron los populares, cualquier demanda contra la empresa podría obligarles a responder con su propio patrimonio.

El consejero del PP en la empresa municipal de limpieza, José Luis Díaz, explicó cómo «cada vez nos movemos en un entorno más complejo y la ley establece una responsabilidad solidaria ante cualquier incumplimiento de la empresa con dolo o culpa. Una persona que se considere afectada por alguna acción, ya sea un particular, un proveedor o un licitante al que no le adjudican un determinado contrato, puede ir contra cualquier consejero». Recordó que hasta 2015 existía un seguro de responsabilidad civil que cubría todo el ámbito municipal, pero desde hace tres años los consejeros de las empresas carecen de esta cobertura. «No pedimos ningún privilegio excepcional, sino algo que nos dé garantía para cumplir con nuestra labor. Porque igual dices que sí a algo confiando en los informes técnicos y luego resulta que cometiste una ilegalidad a la que tienes que responder con tu patrimonio. Hay que tener en cuenta que somos consejeros de empresas locales, no del Banco de España o de grandes sociedades con condiciones pecuniarias muy alejadas de nuestras dietas».

Pablo González consideró «inaceptable» la situación y se preguntó si detrás hay «alguna intencionalidad política para amordazar a los consejeros». El PP no respaldará parte de las cuentas de las empresas municipales que se están presentando estos día, «porque no dan una imagen fiel de de su situación patrimonial».