«No dejéis de tener ideas por raras que parezcan; será vuestra mayor riqueza»

«¿De quién son las estrellas? Pues mías, porque nadie antes que yo pensó en poseerlas». El decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, Levi Pérez, se sirvió ayer del diálogo entre un hombre de negocios y El Principito, de la famosísima obra de Saint-Exupéry, para animar a los 160 nuevos graduados a «tener ideas» en la trayectoria profesional que se abre a partir de ahora. «No dejéis de tener ideas, por muy extrañas o vanas que parezcan. Es más, tratad de ser los primeros en tenerlas; serán vuestra mayor riqueza».

En la ceremonia -presidida por primera vez por el rector- les pidió no caer en equivocaciones, «como pensar que emprender se hace en un garaje con cuatro euros. Para ser emprendedor hace falta ser fuerte, flexible, estar dispuesto a hacer cambios, aprender y ser humilde. Éste -insistió- debería ser vuestro último aprendizaje en la facultad: que estéis dispuestos siempre a hacer cambios, a superar la lógica de los modelos convencionales y no os conforméis con la realidad social. Intentad transformarla. Y si sois trabajadores por cuenta ajena, tengáis inquietudes, creatividad y capacidad de innovación. Pensad siempre en poseer las estrellas».

No ocultó el rector, Santiago García Granda, que inician su vida profesional «en un mundo difícil, en un periodo de crisis y mucha competitividad». No obstante, subrayó que «no hay nada imposible y debéis mirar al mundo con orgullo, porque tenéis una formación buena; no os tenéis que acomplejar ante nadie». Les animó a ser «optimistas y perseverantes, porque no todo sale a la primera», y les recordó, por ejemplo, «el valor social, cultural y económico del turismo», o cómo en Trabajo Social encontrarán, posiblemente, «más oportunidades en la Administración local y regional, pero sin olvidar el extenso espacio que ofrece la iniciativa privada», como las ONG.

La directora general de Universidades, Cristina Valdés, mencionó sus competencias, como «saber trabajar en equipo, escuchar distintos puntos de vista y arriesgarse, muy necesarias» para su nueva etapa, y les pidió saber «manejar la incertidumbre». Similar fue el mensaje que trasmitió, en nombre de todos sus compañeros, Nerea Arce, Premio Fin de Grado de Marketing: «Que nadie os corte las alas. Lo mejor está por llegar».