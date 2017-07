«La denuncia contra nosotros fue un pacto de PP y Foro para vender la EMA, pero les salió mal»

"Siento alivio. Mucho". El jueves, con la sentencia en la mano que la absolvía de los cargos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales que le había imputado la fiscalía, tras la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno (Foro), la que fuera presidenta de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) y exconcejala socialista Dulce Gallego pidió "tiempo para serenarse".

Veinticuatro horas después, Gallego respira hondo y asegura que los últimos cuatro años, los que ha durado el proceso judicial, "han sido una pesadilla" de la que ahora "trataré de resarcirme".

Un resarcimiento que no incluye la necesidad de que los actuales gestores de la EMA le pidan disculpas, tal y como exigió su jefe de filas, el portavoz de grupo municipal socialista José María Pérez, sino que "lo que quiero es que le den explicaciones a los gijoneses: nosotros dejamos una empresa puntera, que revertía en la ciudad los beneficios y ahora hay una empresa con una lentitud de trabajo pasmosa".

Respecto al origen de la denuncia, planteada por el exconcejal del PP Eduardo Junquera, Gallego tiene claro que "se trató de una vendetta contra nosotros. La denuncia fue un pacto del PP y Foro para vender la EMA, pero les salió mal".

En una entrevista a EL COMERCIO, la exconcejala abre la puerta a presentar su propia querella, ya que cree que la Fiscalía actuó "en base a los informes falsos que le presentaron". Unos documentos cuya nula veracidad "quedó demostrada en el juicio".

Pendiente de pasar de nuevo por el quirófano, recuerda que su salud se ha visto seriamente afectada "por todo lo ocurrido estos cuatro años" y deja claro que "no soy como Bárcenas o Pujol: ni tengo cuentas en Suiza ni estoy en los papeles de Panamá. He agotado el paro y, si no llegué a pedir el salario social es gracias a que, afortunadamente, vivo con mi pareja".

Entrevista completa, mañana en EL COMERCIO.