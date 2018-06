El deporte asturiano llora la muerte de José Antonio Mateos

«Gran entrenador, mejor persona. Fue el único que me dijo a la cara que no valía para esto y, encima, le aprecio un montón. Grande Mateos». El 'esto' a que se refiere Horacio Tascón, que fue copropietario con sus hermanos del Hotel León, es el balonmano. Y sus calificativos van dirigidos hacia el que fuera máximo impulsor de ese deporte en Asturias. No solo en el Grupo Covadonga, donde junto con José Antonio Roncero convirtió a las sección en una de las imbatibles, sino en toda la región. Antes de llegar a la entidad de Las Mestas fue entrenador del histórico Revillagigedo

No en vano, José Antonio Mateos (Gijón, 1952) es Insignia de Oro 2015 de la Federación de Balonmano del Principado, entidad que también le otorgó el Premio a la Trayectoria, en la gala celebrada en 1997. Por ese motivo, su salida de la cancha vital, el pasado sábado, a los 65 años, llenó de consternación al mundo deportivo. Desde de la Federación se emitió un comunicado de condolencias en el que se asegura de Mateos que es «una de las personas más destacadas de la historia del balonmano asturiano». Se recuerda su pasado como entrenador durante años en el Grupo Covadonga, así como su faceta de «directivo y exvicepresidente» de la Federación asturiana. Sin olvidar que el gijonés era, es, «una persona muy especial y muy querida por toda la familia del balonmano asturiano».