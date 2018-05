«El deporte parece el último reducto donde la igualdad no asoma» Ana González, Sara Lolo, Cristina Gallo, Alejandra Varela, Fanny Ruiz y Ángeles Álvarez. / JORGE PETEIRO Las protagonistas de los últimos éxitos deportivos en Gijón piden visibilidad, profesionalización y una mejor gestión de las subvenciones públicas ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 4 mayo 2018, 01:17

El deporte gijonés se mantiene en primera línea nacional e internacional gracias, en buena medida, a las mujeres. Suyos son los últimos los últimos éxitos -quinta Copa de Europa de Hockey para el Hostelcur y primera Copa de la Reina de Balonmano para el Mavi La Calzada- y, pese a ello, las condiciones con las que practican sus deportes son, sin excepción, precarias. Así lo explicaron ayer en una mesa redonda celebrada en la Casa del Pueblo Sara Lolo (Hostelcur), Fanny Ruiz (Mavi), Alejandra Varela (Gigiafem), Ángeles Álvarez (directora del colegio Miguel de Cervantes y Medalla de Plata de la Villa), Cristina Gallo (periodista) y Ana González (PSOE).

Durante la mesa redonda, las ponentes coincidieron en señalar al deporte como uno de los «últimos reductos en el que la igualdad todavía no asoma». «Cualquier equipo masculino de hockey con nuestro palmarés podría vivir de ello. Nosotras no: no tenemos contratos laborales, esto hace que no se puedan compaginar las carreras deportivas y por eso muchas dejan el deporte muy jóvenes», subrayó Lolo.

Además de las condiciones laborales, el papel de los medios resulta esencial para hacer visibles los «hitos y victorias» de las mujeres, muchas veces relegadas a un segundo plano. «Poca gente sabe a qué hora y dónde jugamos. Además, cuando hay una noticia, muchas veces está enfocada al aspecto físico de la deportista en vez de su trayectoria», sostuvo Fanny Ruiz.

Varela, como entrenadora y directiva del equipo de fútbol Gigiafem, también sabe de primera mano las trabas que se encuentran para competir en un deporte «tremendamente machista». Después de abandonar el Manuel Rubio, el club no ha parado de buscar soluciones para que las jugadoras -de 13 a 39 años- puedan compaginar el deporte con los estudios o el trabajo.

Dos clases a la semana

El fomento de la educación física en las escuelas fue otro de los asuntos abordados. «Con dos clases a la semana de educación física no es suficiente. En el colegio hemos intentado integrarla en el programa educativo para que todos los días se pueda hacer deporte una hora la día», explicó Álvarez, cuyos proyectos al frente del Miguel de Cervantes han valido un galardón europeo. La actividad física, añadió, es una notable herramienta en el fomento de la igualdad y la convivencia.