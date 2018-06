Empresarios y partidos exigen la puesta en marcha de la depuradora al nuevo Gobierno A pesar de la bandera roja, decenas de personas se acercaron a San Lorenzo para dar un paseo junto a la orilla. / JORGE PETEIRO Alertan de las consecuencias de los vertidos en la salud de los ciudadanos, en la calidad medioambiental y en la imagen turística de Gijón LAURA CASTRO GIJÓN. Domingo, 10 junio 2018, 03:47

Poner en marcha 'La Plantona', la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la zona este de Gijón, cuanto antes. Esta es la reclamación que hacen empresarios y políticos al Gobierno central como solución a los problemas de vertidos que se han producido en las últimas semanas en la playa de San Lorenzo.

«Exigimos una actuación inmediata y urgente por parte de todas las administraciones que tengan competencia en este tema. La imagen de Gijón, como principal activo turístico de Asturias, está en riesgo», advirtió Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio. La depuradora del este, indicó, goza de unas instalaciones modernas y «probablemente sean de las más avanzadas de Europa».

Además, los vertidos «podrían afectar a la salud de los ciudadanos y a la calidad ambiental de la bahía en unas fechas clave», ya en el arranque de la temporada estival. Se mostró preocupado por la incidencia que pueda tener la situación en el sector turístico, desde los hosteleros hasta los comerciantes. «Gijón es la capital de la costa verde y su bahía es uno de los enclaves más privilegiados del norte de España. No puede estar en estas condiciones», sentenció Baragaño, quien hizo un «llamamiento urgente a las administraciones local y central para tomar medidas, pues se llega tarde pero aún hay tiempo de revertir el efecto negativo de estas noticias».

Esta semana, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, aseguró que los vertidos de aguas residuales sin tratar por el emisario de Peñarrubia tenían los días contados. Estimó que en el plazo de dos meses podría ponerse en marcha el pretratamiento de desengrasado y desarenado en la planta del este, pues la resolución del contrato con la constructora que ejecutó la depuradora, solo depende ya de su aprobación por el Consejo de Ministros. No obstante, es un plazo demasiado largo dado que ya se ha tenido que cerrar al baño la playa de San Lorenzo en dos ocasiones en los últimos cinco días.

Mario Suárez del Fueyo, portavoz municipal de Xixón Sí Puede y candidato a candidato a la secretaría general de Podemos Xixón, señaló que «lo hemos dicho por activa y por pasiva, es un problema que llevamos 18 años arrastrando y todavía no se ha hecho nada al respecto». Recordó que Gijón ya fue sancionado el año pasado con 18.000 euros por no poner solución a la falta de depuración de las aguas. «Es evidente que hay que hacer algo ya, pues la salud de los gijoneses está en juego», afirmó Suárez, quien agregó la necesidad de poner en marcha también el pozo de tormentas del parque de los Hermanos Castro. «Se satura y también vierte aguas fecales. Y, en este caso, depende exclusivamente del Ayuntamiento», incidió.

Otros vertidos

Sin embargo, otros grupos municipales consideran que los últimos acontecimientos no responden exclusivamente a la inoperabilidad de la depuradora del este. «Nunca funcionó como tal y no habíamos tenido problemas tan serios. Sabemos que hay otros vertidos directos y queremos que nos aclaren dónde están y por qué no se les ha puesto solución todavía», aseguró el concejal popular Pablo González.

En términos similares se expresaba el coordinador de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, quien solicitó al Ayuntamiento un informe del estado de toda la red de saneamiento del este. Una propuesta a completar con la de UGT que solicita que se analice el problema de forma monográfica en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. «Estamos ante un problema de salud pública y medioambiental, que, además, amenaza al turismo de nuestra ciudad», alertaron.