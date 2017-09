El PGO desbloquea la licencia de la residencia universitaria

La reciente aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) revisado ha permitido desbloquear la concesión de la licencia necesaria para construir la residencia universitaria. En concreto, el planeamiento establece que, «analizado el entorno del campus, se entiende que no resulta necesaria la tramitación de un plan especial previa a la edificación de las tres únicas parcelas vacantes». El documento argumenta que no hace falta dicha gestión «por tratarse de un suelo urbano consolidado». El texto, con estas modificaciones introducidas, se publicará el próximo 27 de septiembre en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). A partir de ese momento, puede concederse la licencia, según explicó Purificación García, directora general de T-Crea y jefa del servicio de Licencias. El empresario Dionisio Ramos, responsable de la adjudicataria Rya Residencias, advirtió hace meses que no iniciará la construcción del equipamiento hasta tener ese permiso definitivo.

Pregunta de Ciudadanos

Precisamente, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, pedirá en la próxima comisión de Urbanismo que se aclare si Rya Residencias «puede obtener ya la licencia municipal que le posibilite iniciar las obras o si va a tener que esperar a la aprobación del informe de alegaciones tras el nuevo periodo de información pública del PGO».