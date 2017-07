«No sería descabellada una moción de censura encabezada por IU» La edil Verónica Rodríguez, de Xixón Sí Puede. / DAMIÁN ARIENZA La edil de Xixón Sí Puede Verónica Rodríguez rechaza en un manifiesto junto a varios militantes de Podemos, que sea tarde para promover un cambio en la Alcaldía IVÁN VILLAR GIJÓN. Domingo, 16 julio 2017, 02:04

«Nunca es tarde si la dicha es buena». Después de que esta semana el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, manifestara que «el tiempo para una moción de censura ya ha pasado» -aunque sin cerrar la puerta a apoyarla si los otros dos partidos de la izquierda alcanzaban un acuerdo-, varios militantes de Podemos, en un manifiesto conjunto que también firma la concejala Verónica Rodríguez, niegan la mayor y piden que se dé una oportunidad al relevo en la Alcaldía, «porque con el desgobierno de Foro llevamos dos años de pérdida de tiempo para la ciudad, que si no lo paramos serán cuatro».

Plantean de hecho una opción intermedia ante la clara negativa de PSOE y Xixón Sí Puede a llevar como candidato a una hipotética moción de censura al líder de la otra formación. «Si ese es el mayor escollo, no parecería descabellado ni debería suponer un problema ceder el puesto a nuestros socios de coalición», indican en relación a IU, que como recuerdan es «compañero de viaje» a nivel estatal a través de Unidos Podemos. «En el último año, en la Corporación municipal hemos acordado con ellos nueve proposiciones y hemos votado conjuntamente la mayoría de las propuestas, con cuestiones tan importantes como el PGO o la renta social municipal. En las instituciones hemos andado juntos un camino que hace dos años no teníamos». Creen que esta posibilidad «debería ser debatida en asamblea, porque para eso nos hemos dotado de mecanismos democráticos de debate y decisión colectiva».

En referencia a las declaraciones de Aurelio Martín en una entrevista a EL COMERCIO, en la que advertía de que cuanto más se aproxime una hipotética moción de censura a la convocatoria de los comicios de 2019 más verían los ciudadanos ese movimiento como una acción «electoralista», señalan que «esta propuesta no es para sacar réditos electorales, sino para sacar a la ciudad de su parálisis. Y para eso, siempre es el momento».

Baja ejecución presupuestaria

Añaden que «cada vez tenemos más claro lo que supone la continudad de Foro al frente del Ayuntamiento: falta de capacidad para acometer las políticas que necesita la ciudad». Y hacen referencia a cuestiones como la baja ejecución presupuestaria, la «asfixia» a las asociaciones por los retrasos en la gestión de convenios y subvenciones, el «fracaso» de los planes de empleo, la «incapacidad para generar procesos reales de participación» y el «empeño en colocar la estación intermodal donde quiere la alcaldesa y no donde decidió el Pleno».

Piden «hablar de políticas concretas para mejorar la vida de las personas y recuperar el pulso de una ciudad viva», con la «construcción de una mayoría» que apueste por políticas como la remunicipalización de servicios, la concepción de los servicios sociales «como derechos y no como caridad», la profundización en un PGO «al servicio de la mayoría social y no de las grandes constructoras», la adopción de «medidas urgentes para frenar la contaminación» y el soterramiento de las vías del tren hasta Veriña.

«Una lección que los partidos debimos aprender en el 15M fue el clamor mayoritario de que los intereses partidistas no se antepusieran a los intereses de la mayoría. Si de verdad queremos transitar la senda de la recuperación de un gobierno para la mayoría social, debemos focalizar el debate sobre cuál es el programa de gobierno que necesitamos para transformar la ciudad y dejar claro ante el ciudadano que no hemos venido aquí a pegarnos por quién ostenta el bastón de la ciudad», señalan. Puntualizando en referencia al PSOE, eso sí, que «quien gobernó más de 35 años no es el más apropiado para pretender encabezar un cambio en Xixón» y recordando que «para ostentar la Alcaldía de Oviedo no le importó esa cantinela de ser la fuerza más votada.