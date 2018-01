Desguaces Riestra «pasó las últimas inspecciones», afirma Aparicio

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, aseguró ayer que la empresa de desguace Riestra, en la que se produjo un gran incendio el 4 de enero, pasó satisfactoriamente las últimas inspecciones realizadas tanto por el Ayuntamiento como por el Principado. Así lo indicó respecto a la petición de David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede, para que comparezca en el próximo Pleno y dé explicaciones acerca de lo que pasó. A juicio de este edil, no se informó correctamente a los ciudadanos del aumento de la contaminación debido al incendio y se preguntó si el desguace no tenía hidrantes o no funcionaban. Aparicio, sobre este aspecto, aseguró que explicará en el Pleno «con todo detalle» lo que ocurrió, aunque adelantó que, a veces, hay fallos en los sistemas particulares de las empresas, pero para eso funcionaron «perfectamente» los municipales.

No llegar al «alarmismo»

Sobre los hidrantes, apuntó que algunos son públicos, de competencia del Ayuntamiento, y luego están los que tienen las empresas. Aparicio reiteró que todas las inspecciones realizadas en el desguace fueron «positivas». Además, indicó que todo incendio provoca emisiones, pero recalcó que no se debe llegar al «alarmismo».