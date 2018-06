Las despedidas de soltero, mil visitantes y 250.000 euros cada fin de semana en Gijón Un hombre disfrazado saluda a un operario de Emulsa durante la limpieza de la playa de Poniente tras la hoguera de San Juan. / AURELIO FLÓREZ Una decena de empresas gestionan los más de 130 grupos que acuden en esta época del año mientras la polémica por el turismo de borrachera sigue vigente ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 1 julio 2018, 01:16

Para el paseante observador ya no resulta extraño ver que Gijón se ha convertido en una de las ciudades de moda para las despedidas de soltero. Lo que hace años era una novedad ahora ya es una industria que moviliza en exclusiva a más de diez empresas. Su función, encontrar a los grupos de novios y novias alojamiento, actividades lúdicas, cenas multitudinarias y descuentos en los bares de copas. La temporada alta se extiende de marzo a agosto, pero es la segunda mitad de junio la más potente del año para el negocio, coinciden varias de estas empresas. No en vano, se celebran esos fines de semana unas 130 despedidas, que acuden esos fines de semana a Gijón para disfrutar de su gastronomía, su actividad y, sobre todo, de su fiesta.

«Ahora mismo Gijón es el destino más potente del norte. También están bastante de moda León y Sanxenxo, pero de momento no hay comparación», comenta Ricardo Blanco, de la empresa Despedidas Top Gijón. Haciendo cálculos, estas noches de máxima afluencia se juntan en la ciudad en torno a mil visitantes. Si el gasto medio en los packs de despedidas oscila entre los 120 y 150 euros por persona, y a esa cifra hay que añadir «lo que se gasten por su cuenta, que es variable», el resultado final puede llegar a unos 250.000 euros cada fin de semana.

Eso suele incluir dos noches de alojamiento, una o dos actividades lúdicas y la cena multitudinaria. «Pero después, esa gente coge taxis, desayuna y gasta en la ciudad, eso no tiene que olvidarse», añade Francisco Pérez, gerente de entreTúyYo, otra de las empresas dedicada a esta actividad.

Precisamente uno de los mayores reclamos de estas firmas reside en las cenas multitudinarias. Las Mil y Una Noches, el restaurante Sabores o La Buena Vida ya trabajan casi en exclusiva para las despedidas mientras dura la temporada alta. «Este año el mes de mayo vino muy flojo por el tiempo. De todas formas, junio siempre da la talla», corrobora Pérez.

Después de once años trabajando en el sector, Pérez asume el aumento de la competencia como algo «natural». El auge de empresas foráneas, sin embargo, molesta en cierta medida a los profesionales locales, que lamentan que «se venda Asturias desde fuera sin saber sus potenciales».

Respecto a la procedencia del visitante que llega a Gijón para celebrar su despedida de soltero, el perfil es claro, aunque con el paso de los años se va ampliando el espectro. Las empresas coinciden en que la «gran mayoría» vienen del norte, sobre todo del País Vasco, Galicia, León o Cantabria. «De más abajo de la meseta es difícil, aunque madrileños también se asoman bastante y, más de vez en cuando, granadinos o malagueños», explica Blanco.

«Copas y chiringuitos»

La polémica, sin embargo, siempre ha acompañado a este tipo de turismo. Varias voces -de vecinos, partidos políticos o asociaciones- se han levantado a lo largo de los últimos años acusando a las despedidas de ser un turismo de baja calidad, caracterizado por los disfraces obscenos y las borracheras. «No es por defenderles, pero el 90% no da problemas. Después, si pasa cualquier cosa ya parece que es por las despedidas. La culpa es de los que no saben manejar el alcohol. Y cafres hay en todos los sitios», zanja Blanco.

Desde Otea, la patronal turística asturiana, conceden que todo lo que sea «atractivo turístico es positivo. De todas formas, quizás éste no sea el turismo que debe potenciarse. No representa los valores que queremos transmitir como ciudad, aunque si hay empresas que se benefician de ello no se puede prohibir, claro. Huiría del turismo de copas y chiringuitos», opina Javier Martínez, vicepresidente de la patronal.

Martínez no ve problema en que los turistas acudan a Gijón por su fiesta y su oferta lúdica. Desde la hostelería y las instituciones, sin embargo, «se tiene que luchar para que la cultura y los valores positivos sean los que atraigan a la gente de fuera».