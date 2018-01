Detenido en Gijón un repartidor ebrio que no entregó un pedido y se quedó con la recaudación O. SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 24 enero 2018, 02:31

Salió a entregar un pedido de comida en su motocicleta y no regresó. No solo no volvió al restaurante, sino que no se llegó a presentar en el domicilio en el que le esperaban hambrientos. La Policía Nacional detuvo en Gijón a un repartidor de 22 años por un delito de conducción bajo los efectos de alcohol y otro de apropiación indebida. Los responsables del negocio lo denunciaron por no hacer entrega de los aproximadamente 100 euros de recaudación de otros pedidos realizados con anterioridad.

Antes de la denuncia hubo una preocupación. Fueron sus jefes los que llamaron a la Policía al comprobar que se retrasaba de forma inusual y no respondía a las incesantes llamadas ni mensajes a su teléfono móvil. Creyeron que había sufrido algún percance. Los agentes lo localizaron poco después, sobre la media noche, dos horas y media después de que hubiese salido del negocio para realizar el servicio. «Estaba ebrio a bordo del ciclomotor de la empresa», explicaron fuentes de la Comisaría.

«Fue localizado en las inmediaciones de su domicilio y se comprometió a regresar al trabajo para devolver el ciclomotor y dar explicaciones sobre su ausencia. En el manejo del vehículo, los agentes observaron su conducción errática, lo que hizo que el motor del vehículo se detuviera», añadieron.

Fue entonces cuando la Policía Nacional requirió la presencia de una patrulla de la Policía Local con el objeto de practicarle una prueba de alcoholemia. Dio una tasa constitutiva de delito, por lo que fue arrestado y trasladado a la Comisaría.

El joven contaba con antecedentes por hurto y uso de vehículo, lesiones y robo con violencia, un extremo que, al parecer, desconocían los responsables del negocio para el que trabajaba desde hacía poco tiempo. Lo que no encontraron los policías fue la comida que no llegó a entregar.