Diez días de cine a orillas del Tirreno Las gijonesas elegidas como jurado María Pérez, Ana Barroso, Jimena Bernardo y Celia Martín. / JOAQUÍN PAÑEDA Cientos de chicos y chicas de 43 países valorarán las mejores producciones internacionales infantiles y juveniles junto a grandes estrellas del sector Cuatro gijonesas serán jurado en el Festival de Giffoni, en la provincia italiana de Salerno ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 12 julio 2017, 02:06

Cuatro jóvenes gijonesas vivirán desde hoy diez intensos días de cine en Italia. La idea, coordinada en origen por el Festival Internacional de Cine de Xixón y el Conseyu de la Mocedá desde hace 15 años, parte de seleccionar una representación local con destino al Festival de Cine de Giffoni, en Italia, uno de los mayores certámenes de cine infantil y juvenil de todo el mundo. Una vez allí, ejercerán como juezas junto a cientos de jóvenes procedentes de 43 países: todo un choque de culturas que tratará de dilucidar cuáles son las mejores propuestas cinematográficas de la actualidad. «En un futuro me quiero dedicar profesionalmente al cine y cuando vi la oportunidad de ser jurado en este festival ni me lo pensé. Va a ser una experiencia preciosa y tengo muchísimas ganas de estar allí», explica Ana Barroso, de 17 años, a las puertas del viaje a la provincia de Salerno.

Aunque no quieran dedicarse profesionalmente a ello, el resto de la expedición gijonesa también se muestra francamente ilusionada por el viaje. Jimena Bernardo, María Pérez y Celia Martín acudirán junto a Ana a la aventura italiana, que comenzará desde esta mañana con el viaje hasta Roma. Desde allí se pondrá rumbo a Giffoni, en la provincia de Salerno, donde serán acogidas por distintas familias. «Mi hermana fue una de las seleccionadas el año pasado y me lo describió en una sola palabra: alucinante. Ella tiene 20 años y me dijo que la programación de películas y el ambiente cultural que se vive es algo que no se ve en muchos sitios», relata María Pérez, de 19 años. En su caso, sus géneros cinematográficos favoritos son la fantasía y la ciencia ficción, toda una alegría teniendo en cuenta que, en esta edición, el festival llevará el título de 'Into de magic'. Esto significa que el grueso de las producciones presentadas a concurso tratarán temas fantásticos, «una coincidencia que, sinceramente, me viene como anillo al dedo», añade Pérez entre risas. En el caso de Jimena Bernardo, su predilección son las películas románticas y de misterio. Sin embargo, «cualquier producción que tenga gancho puede interesarme, por supuesto».

Una de las virtudes de esta 'Giffoni Experience' -denominada así por aunar características de festival de cine, campamento y congreso internacional- reside en su capacidad para atraer preestrenos de grandes producciones, actores de prestigio mundial y películas de corte independiente. «Estos últimos años pudimos compartir momentos con Jennifer Aniston, Edward Norton, Meryl Strep o Richard Gere. Este último fue uno de los más inspiradores. Los chicos quedaron encantados con sus consejos y anécdotas del mundo del cine», enumera Jorge López, catedrático de Inglés especializado en Comunicación Audiovisual. Después de un intenso año de clases en el Padre Feijoo, es puntual a la cita con el festival, al que apenas ha faltado un año desde que el Festival de Cine de Gijón colabora con su homólogo italiano, en 2001. «Allí, sin padres ni madres a los que acudir, yo hago un poco el papel de todos ellos», añade entre risas.

Estarán en el certamen artistas de la talla de Julianne Moore, Bryan Cranston o Kit Harington Este año se inaugura la Ciutadella del Cinema, un gran complejo de creación audiovisual

Visitas de enjundia

Aunque parezca difícil, los invitados de este año tendrán un caché similar al de festivales anteriores. De esta forma, durante los diez días acompañarán al joven jurado Kit Harington (Jon Nieve en 'Juego de Tronos'), Bryan Cranston (protagonista de 'Breaking Bad') o Julianne Moore, entre otros. «Del que más ganas hay es de Harrington», asume Celia Martín, de 17 años, que se muestra ilusionada con la cantidad de títulos de cine independiente de los que podrá disfrutar. «Ya nos mandaron el dossier y la cosa pinta muy bien. », añade ilusionada.

Además de cine, los invitados a Giffoni podrán disfrutar de multitud de obras de teatro, conciertos y actuaciones. Una de las novedades de la edición de este año, asimismo, reside en la inauguración de la Ciutadella del Cinema, un complejo que aglutina varias instalaciones enfocadas a la creación audiovisual. Una de las estancias que ya se pudo ver el año pasado fue la Sala Truffaut, un enorme espacio con más de 800 butacas. «Va a ser una experiencia muy enriquecedora. Yo tuve la suerte de enterarme de la convocatoria por mi madre y el intercambio cultural va a ser una de las cosas más interesantes», defiende Bernardo. En su caso, será jurado de la categoría Generator +18, una de las seis en las que se divide el certamen.

El Conseyu de la Mocedá de Gijón, además de seleccionar al jurado, participa sufragando el seguro de responsabilidad civil necesario para el viaje. «Es una gran oportunidad de salir fuera y sumar experiencia, de ahí nuestro apoyo desde hace tantos años», subraya Aridane Cuevas en representación de la entidad juvenil. Según relata López, la experiencia se completará con viajes a Pompeya, Nápoles y Capri. Las cristalinas aguas de último destino servirán para amainar los 40 grados que se esperan rondar hasta el día 22. «Es una experiencia preciosa y lo único que queda es vivirla para el recuerdo», concluye López.