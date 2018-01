El Pleno gijonés rechaza que el Ayuntamiento asuma la gestión del Revillagigedo Pleno del Ayuntamiento de Gijón / Peteiro El equipo de gobierno «sigue apostando por Tabacalera» como espacio para dar salida a los fondos artísticos que no están expuestos actualmente IVÁN VILLAR Miércoles, 17 enero 2018, 15:17

El Pleno municipal rechazó esta mañana la propuesta presentada por el PP para que el Ayuntamiento se haga cargo de la gestión del Palacio Revillagigedo y trasladar allí los fondos actualmente expuestos en la Casa Natal de Jovellanos. La iniciativa solo tuvo el respaldo de los tres concejales populares y del representante de Ciudadanos. El resto de grupos votaron en contra. La concejala de Educación y Cultural, Montserrat López señaló que la operación “no parece que sea viable ni económica ni técnicamente”.

Señaló que la adaptación del inmueble para unos fines museísticos requeriría “una gran inversión” e indicó que la superficie del Revillagigedo para la exposición de fondos no es mucho mayor que la que hay ahora mismo en la Casa Natal. “Los problemas de espacio y de conservación que tenemos actualmente no se solucionarían con este traslado”, indicó en referencia a las más de 4.000 obras de propiedad municipal que actualmente no pueden exponerse al público. Añadió que para solventar este problema el equipo de gobierno “sigue apostando por la antigua fábrica de tabacos”.