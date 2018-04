Divertia aprueba la programación del Jovellanos y licita la seguridad del Jardín Botánico GIJÓN. Viernes, 27 abril 2018, 03:23

El consejo de administración de Divertia aprobó ayer los pliegos para licitar el servicio de vigilancia del Jardín Botánico para los dos próximos años, prorogables dos más, por un presupuesto de 152.000 euros anuales. La oferta económica supondrá el 49% de la nota para las empresas que opten al contrato, la mejora salarial para los trabajadores un 31% y el plan de formación para la plantilla el 10%. Las bases recibieron el respaldo de los representantes en el consejo de Foro, PP, Ciudadanos, el sector hostelero y la Cámara de Comercio. Se abstuvieron los consejeros designados por Xixón Sí Puede, las asociaciones culturales y el PSOE.

La representante de esta última formación, Lara Martínez, argumentó que no se había admitido la inclusión en los pliegos de cláusulas que garantizasen que no se vuelvan a dar situaciones como la actual, en la que los trabajadores no cobran la mejora salarial prometida por la prestataria del servicio y constan carencias de medios y materiales.

Divertia también aprobó la programación del Teatro Jovellanos para el segundo semestre.