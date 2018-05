Doce acusados de traficar con hachís y cocaína en bares aceptan de 2 a 5 años de prisión Los procesados, en primer término, con los letrados al fondo. / P. UCHA La Fiscalía rebaja sus penas al aplicar el atenuante de adicción a los estupefacientes y les impone multas de entre 2.000 y 60.000 euros ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 10 mayo 2018, 02:59

Doce de los catorce procesados por tráfico de cocaína y hachís en varios negocios hosteleros de Gijón aceptaron ayer unas penas de dos a cinco años de cárcel por los dos delitos imputados: tráfico de drogas y pertenencia a grupo organizado. La Fiscalía ha rebajado las penas que solicitaba inicialmente tras llegar a un acuerdo con la defensa y considerar como atenuante su adicción a los estupefacientes.

Más allá de las penas de cárcel, los acusados también han aceptado unas multas que oscilan desde los 2.000 a los 60.000 euros. En el caso de las penas más elevadas, se trata de los «máximos responsables del grupo, impartiendo instrucciones y órdenes al resto de acusados. Encargados de adquirir la droga y gestionar el dinero obtenido», según recoge la fiscalía en su escrito.

Según el Ministerio Púbico, el máximo responsable de la red adquiría la droga y la trasladaba desde el País Vasco, su lugar de residencia, a Gijón, donde la entregaba a tres de los acusados para su almacenamiento y distribución. En agosto de 2016, el líder de la organización, dos de los encargados de la distribución, el titular de dos establecimientos y uno de los vendedores fueron detenidos y se les incautó 3.500 euros en efectivo, cuatro gramos de cocaína y las llaves del domicilio y el trastero donde almacenaban la droga.

Para justificar su drogodependencia, los letrados de la defensa José Manuel Fernández González, Javier Busto Prendes y Jorge García González ofrecieron varios informes periciales y de Proyecto Hombre sobre su adicción a los estupefacientes y el tratamiento que están llevando a cabo para paliarla.

Faltan dos procesados

El juicio continuará en dos sesiones adicionales para dilucidar la responsabilidad de los dos acusados -dos hermanos de origen marroquí- que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Se les piden sendas condenas de cuatro años y seis meses de prisión y multas de 3.000 euros. Durante la vista de ayer, ambos negaron dedicarse a cualquier negocio relacionado con las drogas.

«Estaba en mi día libre, de descanso. Me iba a casa cuando entró la Policía», relata uno de los dos acusados que aún no tiene condena. A él se le incautaron más de 16 gramos de hachís, aunque desde el primer momento ha defendido que eran para consumo propio y no para su venta en un local de Magnus Blikstad, como así defiende el Ministerio Público. En su defensa también alegó que en la actualidad acumula más de cinco meses sin fumar.

El juicio se reanudará hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con el testimonio de los agentes de Policía que intervinieron en los registros y en las detenciones. El próximo miércoles se celebrará la última sesión antes de que el juicio quede visto para sentencia.