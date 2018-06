La docente denuncia el 'hackeo' de su correo electrónico Sábado, 2 junio 2018, 02:55

Los padres del menor no han sido los únicos en presentar una denuncia. La profesora del colegio San Miguel, apartada de sus funciones desde que el caso saliese a la luz, ha denunciado por su parte el 'hackeo' de su cuenta de correo electrónico, de la que se ha extraído información personal de la denunciante. Un delito que, de momento, no se sabe quién ha comentido, pero que no tendría por qué tener relación necesariamente con la polémica de la cual es protagonista.

Desde el entorno de la profesora se han mostrado cautos a la hora de pronunciarse sobre la posibilidad de que este ataque informático tenga alguna relación con el caso, por lo que deberán ser la Policía la que determine si este delito está unido al procedimiento en el que se encuentra inmersa.

Por otro lado, la profesora también ha decidido guardar silencio con respecto a la denuncia presentada por los padres del alumno, a la espera de que sea un juez quien clarifique lo ocurrido.